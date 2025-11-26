यूट्यूब अपने होम फीड को व्यवस्थित करने पर काम कर रहा है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

यूट्यूब कर रहा कस्टम फीड फीचर पर काम, जानिए क्या होगा इसका फायदा

क्या है खबर?

वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब यूजर्स को अपनी पसंद का वीडियो खोजने में मदद करने के लिए एक 'योर कस्टम फीड' फीचर पर काम कर रहा है। नए परीक्षण का उद्देश्य यूजर्स को अक्सर एल्गोरिदम आधारित सुझावों से होने वाली निराशा से निपटना है, जो कभी-कभी लक्ष्य से चूक जाते हैं। कभी किसी कारण से कुछ वीडियो देखने के बाद इसका एल्गोरिदम फीड में उस तरह का कंटेंट दिखाने लगता है, जिसे आप ज्यादा देखना पसंद नहीं करते हैं।