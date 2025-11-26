यूट्यूब कर रहा कस्टम फीड फीचर पर काम, जानिए क्या होगा इसका फायदा
क्या है खबर?
वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब यूजर्स को अपनी पसंद का वीडियो खोजने में मदद करने के लिए एक 'योर कस्टम फीड' फीचर पर काम कर रहा है। नए परीक्षण का उद्देश्य यूजर्स को अक्सर एल्गोरिदम आधारित सुझावों से होने वाली निराशा से निपटना है, जो कभी-कभी लक्ष्य से चूक जाते हैं। कभी किसी कारण से कुछ वीडियो देखने के बाद इसका एल्गोरिदम फीड में उस तरह का कंटेंट दिखाने लगता है, जिसे आप ज्यादा देखना पसंद नहीं करते हैं।
उपयोग
इस तरह कर पाएंगे उपयोग
इस नए फीचर के प्रयोग में भाग लेने वालों के लिए होमपेज पर 'होम' बटन के बगल में 'योर कस्टम फीड' दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने से आप अपनी रुचियों के अनुसार संकेत दर्ज कर सकते हैं। यह सुविधा आपको अपने फीड को कस्टमाइज करने की अनुमति देता है। मान लीजिए अगर, आप खाना पकाने से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो कस्टम फीड में उसे टाइप करने से यूट्यूब भविष्य में इसी तरह के कंटेंट को प्राथमिकता देगा।
तकनीक
इस तकनीक से कस्टमाइज होगा फीड
फीड को कस्टमाइज करने के लिए इस बार यूट्यूब ने एल्गोरिदम में बदलाव करने के बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट का उपयोग किया है, जो आपको सीधे यह बताने की सुविधा देता है कि आप अपनी सिफारिशों में क्या अधिक (या कम) चाहते हैं। यह एक-एक करके वीडियो पर क्लिक करने और 'रुचि नहीं है' या 'चैनल की अनुशंसा न करें' विकल्पों का उपयोग करने के बजाय एक ज्यादा प्रभावी विकल्प हो सकता है।