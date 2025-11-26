परप्लेक्सिटी ने AI शॉपिंग असिस्टेंट फीचर किया लॉन्च 

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी परप्लेक्सिटी ने अपने यूजर्स के लिए नया AI शॉपिंग असिस्टेंट फीचर शुरू किया है। यह फीचर ऑनलाइन शॉपिंग को आसान और पूरी तरह पर्सनल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके जरिए यूजर अपनी जरूरतों और लाइफस्टाइल से जुड़े सवाल पूछकर सही प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। कंपनी का कहना है कि यह नया फीचर लोगों के खरीदारी अनुभव को पहले से ज्यादा तेज, स्मार्ट और सुविधाजनक बनाएगा।

खासियत नए फीचर की खासियत क्या है? इस फीचर की सबसे खास बात यह है कि यह यूज़र की पसंद, चैट का कॉन्टेक्स्ट और उनकी जरूरतों की डिटेल समझकर पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट रिज़ल्ट देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई पूछे कि ऑफिस जाने वाले के लिए कौन सी जैकेट बेहतर होगी, तो परप्लेक्सिटी प्रोडक्ट कार्ड के रूप में साफ-सुथरी जानकारी देता है। इन कार्ड में फायदे, नुकसान, रिव्यू और जरूरी जानकारी शामिल होती हैं, जिससे फैसला लेना आसान हो जाता है।

काम फीचर कैसे करता है काम? अगर असिस्टेंट को कोई प्रोडक्ट सही लगता है, तो यूजर उसे सीधे परप्लेक्सिटी के अंदर ही खरीद सकता है। पेमेंट पेपाल में पहले से सेव की गई डिटेल्स से हो जाता है। यह 'इंस्टेंट बाय' सिस्टम उन सभी ऑनलाइन दुकानों पर काम करता है जो पेपाल पेमेंट सपोर्ट करती हैं। परप्लेक्सिटी का कहना है कि मर्चेंट्स को पूरा कस्टमर डाटा, रिटर्न का कंट्रोल और खरीद के बाद का पूरा रिलेशन मिलता रहता है, जैसे उनकी वेबसाइट पर होता है।