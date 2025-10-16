ओला इलेक्ट्रिक ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बाजार में रखा कदम, लॉन्च किया 'ओला शक्ति' डिवाइस
क्या है खबर?
भाविश अग्रवाल की कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने 16 अक्टूबर को नया उत्पाद ओला शक्ति लॉन्च किया है। इसके साथ कंपनी ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) के क्षेत्र में कदम रखा है। ओला शक्ति एक पोर्टेबल डिवाइस है, जो घरों में AC और फ्रिज, खेतों में पानी के पंप और दुकानों में बिजली की जरूरतों को पूरा कर सकता है। इससे कंपनी स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी अपना विस्तार कर रही है।
खासियत
ओला शक्ति की खासियत और फायदे
इस डिवाइस में मौसमरोधी IP67 बैटरी, तुरंत बिजली परिवर्तन और मोबाइल ऐप से रीयल-टाइम निगरानी जैसी उन्नत सुविधाएं हैं। इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है और यह सोलर एनर्जी स्टोरेज में भी प्रभावी मदद करती है। अग्रवाल का कहना है कि ओला शक्ति आधुनिक भारतीय घरों के लिए बनाई गई है और यह लोगों को ऊर्जा का उपयोग, नियंत्रण और प्रबंधन करने का नया, स्मार्ट तरीका सिखाएगी।
योजना
कंपनी की योजना और भविष्य की दिशा
ओला इलेक्ट्रिक अपनी मौजूदा गीगाफैक्ट्री और नेटवर्क का उपयोग करते हुए बिना नए निवेश के BESS बाजार में आगे बढ़ेगी। कंपनी ने बताया कि जल्द ही बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) उत्पाद भी लाया जाएगा, जिससे छोटे समुदायों और व्यवसायों को बिजली दी जा सकेगी। ओला इलेक्ट्रिक का उद्देश्य है कि भारत में ऊर्जा तक पहुंच को आसान बनाया जाए और घरेलू ऊर्जा बाजार में बड़ा, सकारात्मक और स्थायी बदलाव लाया जा सके।
कीमत
ओला शक्ति की कीमत क्या है?
ओला शक्ति 4 मॉडल 1.5, 3, 5.2 और 9.1kWh में आती है, जिसकी शुरुआती कीमत 29,999 रुपये से शुरू होती है और 9.1 की कीमत 1.59 लाख रुपये है। यह डिवाइस बिजली कटने पर तुरंत बैकअप देती है और पूरी क्षमता पर करीब 1.5 घंटे तक बिजली दे सकती है। इसे घर, खेत या छोटे व्यवसाय में इस्तेमाल किया जा सकता है। 999 रुपये से प्री-बुकिंग शुरू हो गई है और डिलीवरी मकर संक्रांति 2026 तक शुरू हो जाएगी।