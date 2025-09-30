डोनाल्ड ट्रंप से समझौता करने को तैयार हुआ यूट्यूब, जानिए क्या है मामला
क्या है खबर?
वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े एक मुकदमे का निपटारा करने के लिए 2.2 करोड़ डॉलर (करीब 193 करोड़ रुपये) का भुगतान करने पर राजी हो गया है। यह मुकदमा 6 जनवरी, 2021 को कैपिटल हिल पर हुए हमले के बाद यूट्यूब द्वारा ट्रंप का अकाउंट बंद करने से जुड़ा है। समझौते के अनुसार, इसके अलावा प्लेटफॉर्म ने 25 लाख डॉलर (करीब 22 करोड़ रुपये) की राशि देने पर भी सहमति व्यक्त की है।
समझौता
क्या है समझौते की शर्त?
AFP की रिपोर्ट के अनुसार, इसको लेकर कैलिफोर्निया की एक संघीय अदालत में समझौता दस्तावेज दाखिल किया गया है। इसके अनुसार 193 करोड़ रुपये ट्रस्ट फॉर द नेशनल मॉल नामक एक गैर-लाभकारी संस्था के माध्यम से व्हाइट हाउस में ट्रंप की नई निर्माण परियोजना के लिए दी जाएगी। साथ ही गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट के स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म ने अमेरिकन कंजर्वेटिव यूनियन सहित ट्रंप के अन्य सहयोगियों को करीब 22 करोड़ रुपये देने पर सहमति दी है।
मामला
क्या है पूरा मामला?
अमेरिका में 6 जनवरी, 2021 के बाद प्रमुख IT कंपनियों ने ट्रंप को इस आशंका के चलते बैन कर दिया था कि वे 2020 में जो बाइडेन से मतदाता धोखाधड़ी के कारण हार के झूठे दावों के जरिए हिंसा को बढ़ावा देंगे। यूट्यूब ने फेसबुक और ट्विटर की तरह 12 जनवरी, 2021 को उनका अकाउंट बंद कर दिया। इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया कंपनियों और यूट्यूब के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया और इस कार्रवाई को गलत बताया।