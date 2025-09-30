यूट्यूब डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े मुकदमे का निपटारा करने पर राजी हो गया है (तस्वीर: पिक्साबे)

डोनाल्ड ट्रंप से समझौता करने को तैयार हुआ यूट्यूब, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े एक मुकदमे का निपटारा करने के लिए 2.2 करोड़ डॉलर (करीब 193 करोड़ रुपये) का भुगतान करने पर राजी हो गया है। यह मुकदमा 6 जनवरी, 2021 को कैपिटल हिल पर हुए हमले के बाद यूट्यूब द्वारा ट्रंप का अकाउंट बंद करने से जुड़ा है। समझौते के अनुसार, इसके अलावा प्लेटफॉर्म ने 25 लाख डॉलर (करीब 22 करोड़ रुपये) की राशि देने पर भी सहमति व्यक्त की है।