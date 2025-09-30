OpenAI ने ChatGPT के लिए लॉन्च किया इंस्टेंट चेकआउट फीचर, जानिए क्या है खासियत

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने ChatGPT यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इंस्टेंट चेकआउट नामक एक नया फीचर लॉन्च किया है। यह सुविधा स्ट्राइप द्वारा विकसित AI भुगतान प्रोटोकॉल पर काम करेगी, जिससे यूजर्स सीधे ChatGPT पर ही खरीदारी कर पाएंगे। पहले सुझाए गए उत्पादों के लिए अलग वेबसाइट पर जाना पड़ता था, लेकिन अब 'खरीदें' बटन दबाकर चैट छोड़े बिना ऑर्डर, शिपिंग और भुगतान पूरा किया जा सकेगा।

असर ई-कॉमर्स पर असर यह फीचर OpenAI को 70 करोड़ साप्ताहिक यूजर्स से कमाई करने में मदद करेगा, जिनमें से कई फिलहाल मुफ्त सेवा का उपयोग करते हैं। नई सुविधा पारंपरिक गूगल सर्च विज्ञापनों की कमाई पर भी असर डाल सकती है, क्योंकि अब खरीदारी के लिए गूगल पर जाने की जरूरत नहीं होगी। यह ई-कॉमर्स कंपनियों को अपनी वेबसाइट डिजाइन और मार्केटिंग के तरीकों में बदलाव करने पर मजबूर कर सकता है, जिससे ऑनलाइन शॉपिंग का ढांचा बदल सकता है।

व्यवस्था ब्रांड्स और भुगतान व्यवस्था अमेरिका में लॉन्च इस फीचर के लिए OpenAI ने शुरुआत में Etsy विक्रेताओं के साथ यह सुविधा जोड़ी है। जल्द ही ग्लॉसियर, स्किम्स, स्पैन्क्स और लाइनिंग जैसे ब्रांड्स सहित 10 लाख से अधिक व्यापारियों को शामिल किया जाएगा। कंपनी हर खरीद पर व्यापारी से छोटा शुल्क लेगी। यह पूरी प्रक्रिया स्ट्राइप के एजेंटिक कॉमर्स प्रोटोकॉल पर आधारित है, जो भुगतान को सुरक्षित रखने के लिए एन्क्रिप्टेड टोकन बनाता है और विभिन्न भुगतान प्रोसेसर के साथ काम कर सकता है।