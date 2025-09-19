इन प्लेटफॉर्म्स से कुछ देर में अपने घर तक मंगा सकते हैं आईफोन 17

भारत में ऐपल के आईफोन 17 सीरीज की बिक्री आज शुरू हुई है। दिल्ली और मुंबई के ऐपल स्टोर पर सुबह से ही ग्राहकों की लंबी कतारें लगीं। लोग नए आईफोन 17 के साथ ऐपल वॉच और एयरपॉड्स खरीदने के लिए उत्साहित दिखे। बेंगलुरु के मॉल ऑफ एशिया स्थित ऐपल हेबल स्टोर में भी काफी भीड़ रही। हालांकि, भीड़ में परेशान होने के बजाय आप कई प्लेटफॉर्म से कुछ ही समय में घर तक नए आईफोन को मंगा सकते हैं।

#1 ऑनलाइन ऑर्डर की सुविधा से आसानी ऐपल स्टोर के बाहर लंबी कतारों से बचने के लिए आईफोन 17 सीरीज कई ऑनलाइन और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। ग्राहक ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट मिनट्स, इंस्टामार्ट, क्रोमा, इंडियाआईस्टोर और विजय सेल्स से घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर डिलीवरी शहर के हिसाब से तय होगी और ज्यादा मांग के कारण स्टॉक जल्दी खत्म हो सकता है। ग्राहक ऑनलाइन खरीदारी कर समय और मेहनत बचा सकते हैं।

#2 ब्लिंकिट और फ्लिपकार्ट मिनट्स की पेशकश ब्लिंकिट ने इंस्टेंट डिलीवरी सेवा के तहत आईफोन 17 सीरीज उपलब्ध कराई है। बेस मॉडल 256GB की कीमत 82,900 रुपये है। फ्लिपकार्ट मिनट्स पर आईफोन 17 के साथ आईफोन 16 और आईफोन 16 प्रो जैसे दूसरे मॉडल भी मिलेंगे। ग्राहक जल्दी डिलीवरी और बैंक ऑफर का फायदा ले सकते हैं। ब्लिंकिट और फ्लिपकार्ट दोनों पर स्टॉक सीमित है, इसलिए ग्राहकों को समय पर ऑर्डर करने की सलाह दी गई है।

#3 इंस्टामार्ट और क्रोमा पर ऑफर इंस्टामार्ट चुनिंदा शहरों में आईफोन 17, 17 प्रो और आईफोन एयर लॉन्च कीमत पर दे रही है। ऐप पर बैंक प्रमोशन के जरिए छूट मिलेगी। क्रोमा 19 से 27 सितंबर तक ऑनलाइन ऑर्डर की सुविधा दे रही है। यहां 12,000 रुपये तक एक्सचेंज बोनस, टाटा न्यू HDFC कार्ड पर 10 प्रतिशत न्यूकॉइन्स और नो-कॉस्ट EMI विकल्प मिलेंगे। चुनिंदा एक्सेसरीज पर 20 प्रतिशत तक की छूट भी दी जा रही है।