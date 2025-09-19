आईफोन 17 सीरीज की बिक्री आज से शुरू, मुंबई-दिल्ली ऐपल स्टोर के बाहर उमड़ी भीड़

ऐपल आज (19 सितंबर) से भारत में आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू कर रही है। मुंबई और दिल्ली के प्रमुख स्टोर्स के बाहर सुबह से ही लंबी कतारें देखी गईं। तकनीक प्रेमियों और ग्राहकों ने नए आईफोन को खरीदने के लिए रातभर इंतजार किया। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्टोर और दिल्ली के साकेत स्थित स्टोर पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई। लोग नए मॉडल को सबसे पहले लेने के लिए बेहद उत्साहित नजर आए।

मॉडल कई मॉडल और नई पेशकश इस सीरीज में आईफोन 17, आईफोन 17 प्रो, आईफोन 17 प्रो मैक्स और आईफोन एयर जैसे मॉडल शामिल हैं। ऐपल ने इस बार बेस स्टोरेज 256GB से शुरू किया है, जो पिछली बार के 128GB से ज्यादा है। नए मॉडल के डिजाइन को पतला और हल्का बनाया गया है। खास बात यह है कि आईफोन एयर अब तक का सबसे पतला आईफोन माना जा रहा है, जिससे ग्राहकों में अतिरिक्त उत्साह देखा जा रहा है।

कीमत भारत में नई कीमतें तय आईफोन 17 के 256GB मॉडल की कीमत 82,900 रुपये और 512GB मॉडल की 1.02 लाख रुपये रखी गई है। आईफोन एयर 256GB का दाम 1.19 लाख रुपये से शुरू है और इसका 1TB वेरिएंट 1.59 लाख रुपये में मिलेगा। आईफोन 17 प्रो 256GB की कीमत 1.34 लाख रुपये और 1TB वेरिएंट 1.74 लाख रुपये तक है। नए मॉडल्स की स्टोरेज और फीचर्स को देखते हुए ग्राहक कीमत को संतुलित मान रहे हैं।