आईफोन 17 सीरीज की बिक्री आज से शुरू, मुंबई-दिल्ली ऐपल स्टोर के बाहर उमड़ी भीड़

आईफोन 17 सीरीज की बिक्री आज से शुरू, मुंबई-दिल्ली ऐपल स्टोर के बाहर उमड़ी भीड़
क्या है खबर?
ऐपल आज (19 सितंबर) से भारत में आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू कर रही है। मुंबई और दिल्ली के प्रमुख स्टोर्स के बाहर सुबह से ही लंबी कतारें देखी गईं। तकनीक प्रेमियों और ग्राहकों ने नए आईफोन को खरीदने के लिए रातभर इंतजार किया। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्टोर और दिल्ली के साकेत स्थित स्टोर पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई। लोग नए मॉडल को सबसे पहले लेने के लिए बेहद उत्साहित नजर आए।
मॉडल
कई मॉडल और नई पेशकश
इस सीरीज में आईफोन 17, आईफोन 17 प्रो, आईफोन 17 प्रो मैक्स और आईफोन एयर जैसे मॉडल शामिल हैं। ऐपल ने इस बार बेस स्टोरेज 256GB से शुरू किया है, जो पिछली बार के 128GB से ज्यादा है। नए मॉडल के डिजाइन को पतला और हल्का बनाया गया है। खास बात यह है कि आईफोन एयर अब तक का सबसे पतला आईफोन माना जा रहा है, जिससे ग्राहकों में अतिरिक्त उत्साह देखा जा रहा है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
#WATCH | Long queues seen outside the Apple store in Delhi's Saket— ANI (@ANI) September 19, 2025
Apple started its iPhone 17 series sale in India today. pic.twitter.com/mjxZAFheWC
कीमत
भारत में नई कीमतें तय
आईफोन 17 के 256GB मॉडल की कीमत 82,900 रुपये और 512GB मॉडल की 1.02 लाख रुपये रखी गई है। आईफोन एयर 256GB का दाम 1.19 लाख रुपये से शुरू है और इसका 1TB वेरिएंट 1.59 लाख रुपये में मिलेगा। आईफोन 17 प्रो 256GB की कीमत 1.34 लाख रुपये और 1TB वेरिएंट 1.74 लाख रुपये तक है। नए मॉडल्स की स्टोरेज और फीचर्स को देखते हुए ग्राहक कीमत को संतुलित मान रहे हैं।
अन्य
प्रो मैक्स सबसे महंगा मॉडल
आईफोन 17 प्रो मैक्स सीरीज का सबसे महंगा फोन है। इसके 256GB मॉडल की कीमत 1.49 लाख रुपये तय की गई है। 512GB वेरिएंट 1.69 लाख रुपये रुपये और 1TB मॉडल 1.89 लाख रुपये में उपलब्ध है। इसका सबसे बड़ा 2TB वेरिएंट 2.29 लाख रुपये में लॉन्च हुआ है। हालांकि, इसकी शुरुआती कीमत आईफोन 16 से ज्यादा है, लेकिन ज्यादा बेस स्टोरेज होने के कारण ग्राहक इसे बेहतर सौदा मान रहे हैं।