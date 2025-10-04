गूगल जेमिनी से बना सकते हैं दिवाली पार्टी का निमंत्रण पत्र, जानिए तरीका
क्या है खबर?
रोशनी का त्योहार दिवाली 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। कई लोग इस पर्व पर अपने परिचितों को दिवाली पार्टी में आमंत्रित करने के लिए रचनात्मक तरीके खोज रहे हैं। गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल जेमिनी इस बार आपका यह काम आसान कर देगा। आप इस चैटबाॅट की मदद से दिवाली के लिए एक जीवंत, हस्तलिखित डिजिटल निमंत्रण-पत्र बना सकते हैं। आइये जानते हैं AI का उपयोग से दिवाली का मजेदार इनवाइट कैसे बनाएं।
प्रॉम्प्ट
चैटबॉट में लिखें यह प्रॉम्प्ट
आकर्षक दिवाली इनवाइट बनाने के लिए आपको गूगल जेमिनी को सही जानकारी देनी होगी। आपको प्रॉम्प्ट में लिखा है, "रंगीन और उत्सवी माहौल वाला एक आधुनिक और स्टाइलिश दिवाली पार्टी निमंत्रण बनाएं।" इसमें ज्वेल टोन (गहरा मैरून, पन्ना, नीलम, सोना) या वार्म पेस्टल (पीच, मूंगा, लैवेंडर) के साथ एक परिष्कृत पैलेट का उपयोग करें। सुरुचिपूर्ण भावनात्मक पैटर्न शामिल करें। यह डिजाइन में समकालीन शैली में चमकते दीये या लालटेन जैसे फेस्टिव एलिमेंट्स को जोड़ने का भी सुझाव देता है।
फॉन्ट
शानदार होगा कार्ड का प्रॉम्प्ट
प्रॉम्प्ट दिवाली पार्टी के लिए एक सुंदर हस्तलिखित स्क्रिप्ट का सुझाव देता है, जिसमें विवरण के लिए सैंस-सेरिफ फॉन्ट का इस्तेमाल किया गया है। यह आयोजन की तारीख, समय और स्थान के साथ-साथ एक समग्र माहौल को भी निर्दिष्ट करता है जो आनंदमय, आकर्षक और उत्तम दर्जे का हो। इसमें आप यह भी जोड़ सकते हैं इसे पोर्टेट पोस्टकार्ड या वर्ग में कैसा आकार देना चाहते हैं। इसके अलावा यह इंस्टाग्राम या व्हाट्सऐप में से किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा।