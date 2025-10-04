गूगल जेमिनी से बना सकते हैं दिवाली पार्टी का निमंत्रण पत्र, जानिए तरीका 

गूगल जेमिनी की मदद से दिवाली पार्टी के इनविटेशन बना सकते हैं

क्या है खबर?

रोशनी का त्योहार दिवाली 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। कई लोग इस पर्व पर अपने परिचितों को दिवाली पार्टी में आमंत्रित करने के लिए रचनात्मक तरीके खोज रहे हैं। गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल जेमिनी इस बार आपका यह काम आसान कर देगा। आप इस चैटबाॅट की मदद से दिवाली के लिए एक जीवंत, हस्तलिखित डिजिटल निमंत्रण-पत्र बना सकते हैं। आइये जानते हैं AI का उपयोग से दिवाली का मजेदार इनवाइट कैसे बनाएं।