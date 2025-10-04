टेस्ला ऑप्टिमस राेबोट सीख रहा कुंग फू, सामने आया जबरदस्त वीडियो 

LOADING...
टेस्ला ऑप्टिमस राेबोट कुंग फू की कला सीख रहा है (तस्वीर: एक्स/@ArmoredTrades)

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Oct 04, 2025
03:40 pm
एलन मस्क ने टेस्ला के ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रोबोट की क्षमता का प्रदर्शन करते हुए एक नया वीडियो जारी किया है। इस क्लिप में रोबोट कुंग फू सीखती और अपनी आत्मरक्षा तकनीकों का प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है। यह विकास टेस्ला की ओर से ऑप्टिमस को ऐसे कौशल सिखाने के प्रयास का हिस्सा है, जो उसके मालिकों की विभिन्न तरीकों से मदद कर सकें। नए फुटेज में रोबोट को चीनी मार्शल आर्ट को ध्यान से सीखते हुए दिखाया गया है।

रोबोट ने प्रशिक्षक के हमलों का दिया जवाब

सामने आए वीडियो में ऑप्टिमस रोबोट कुशल कुंग फू शिक्षक की नकल नहीं करता, बल्कि उसकी हर हरकत का बखूबी जवाब देता है और हमलों का बखूबी मुकाबला करता है। यह इसकी उन्नत शिक्षण क्षमताओं और अनुकूलनशीलता को उजागर करता है, जो इसे टेस्ला की नवीन तकनीकों की श्रृंखला में और भी अधिक आशाजनक बनाता है। टेस्ला ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रोबोट के 2026 में उपलब्ध होने की उम्मीद है और इसकी कीमत लगभग 18,999 डॉलर (लगभग 16.86 लाख रुपये) होगी।

