टेस्ला ऑप्टिमस राेबोट कुंग फू की कला सीख रहा है (तस्वीर: एक्स/@ArmoredTrades)

टेस्ला ऑप्टिमस राेबोट सीख रहा कुंग फू, सामने आया जबरदस्त वीडियो

क्या है खबर?

एलन मस्क ने टेस्ला के ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रोबोट की क्षमता का प्रदर्शन करते हुए एक नया वीडियो जारी किया है। इस क्लिप में रोबोट कुंग फू सीखती और अपनी आत्मरक्षा तकनीकों का प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है। यह विकास टेस्ला की ओर से ऑप्टिमस को ऐसे कौशल सिखाने के प्रयास का हिस्सा है, जो उसके मालिकों की विभिन्न तरीकों से मदद कर सकें। नए फुटेज में रोबोट को चीनी मार्शल आर्ट को ध्यान से सीखते हुए दिखाया गया है।