xAI का ग्रोक 2.5 मॉडल हुआ ओपन सोर्स, ग्रोक 3 को लेकर भी हुई घोषणा 

अरबपति एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप xAI ने अपने ग्रोक 2.5 मॉडल को ओपन सोर्स कर दिया है। साथ ही लगभग 6 महीने में अपने ग्रोक 3 मॉडल के लिए भी ऐसा ही करने की योजना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में ग्राेक 3 को फरवरी में एक लाइव-स्ट्रीम में लॉन्च किया था। इसके अलावा उन्होंने इस साल के अंत तक ग्रोक 5 मॉडल लॉन्च करने की योजना का भी खुलासा किया था।

पोस्ट दूसरी कंपनियों का किया अनुसरण मस्क ने एक पोस्ट में लिखा, "@xAI ग्रोक 2.5 मॉडल, जो पिछले साल हमारा सबसे अच्छा मॉडल था, अब ओपन सोर्स है। ग्रोक 3 को लगभग 6 महीनों में ओपन सोर्स बना दिया जाएगा।" xAI ने इसके लिए अपनी मुख्य प्रतिद्वंद्वी OpenAI का अनुसरण किया है, जिसने इस साल की शुरुआत में 2 ओपन-सोर्स मॉडल उतारे थे। मेटा का लामा पहले ओपन-सोर्स मॉडल्स में से एक रहा है। साथ ही कई चीनी कंपनियों ने भी ऐसे मॉडल लॉन्च किए हैं।

विवाद विवादों में घिर चुका है ग्राेक मस्क का ग्रोक AI हाल ही में विवादों के केंद्र में रहा है, क्योंकि यह खुलासा हुआ है कि इस चैटबॉट ने अपने लाखों यूजर्स की निजी बातचीत ऑनलाइन लीक कर दी थी। जब यूजर्स ने चैटबॉट पर 'शेयर' बटन पर क्लिक किया तो एक अनोखा URL बन गया, जिससे बातचीत गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के बिंग और डकडकगो जैसे सर्च इंजनों के लिए भी उपलब्ध हो गई। इससे हजारों यूजर्स की गोपनीयता खतरे में पड़ गई और ग्रोक की आलोचना हुई।