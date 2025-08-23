IIT छात्रों ने चंद्रमा की रासायनिक संरचना का पता लगाया है (तस्वीर: फ्रीपिक)

चंद्रमा की सतह किससे बनी? IIT के छात्रों ने चंद्रयान-2 के डाटा से लगाया पता

क्या है खबर?

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (IIT बॉम्बे) के छात्रों ने चंद्रयान-2 द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों का उपयोग करके चंद्रमा की सतह की रासायनिक संरचना का सफलतापूर्वक मानचित्रण किया है। यह उपलब्धि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के यू आर राव सैटेलाइट सेंटर (URSC) द्वारा इंटर-IIT टेक मीट के दौरान दी गई चुनौती का हिस्सा था। टीम ने जटिल एक्स-रे स्पेक्ट्रा से सार्थक जानकारी निकालने के लिए उन्नत खगोल भौतिकी और डlटा विश्लेषण तकनीकों का उपयोग किया।