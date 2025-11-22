एक्स यूजर के अकाउंट के बारे में मिलेगी पूरी जानकारी, जानिए क्या होगा इसका फायदा
क्या है खबर?
एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने यूजर प्रोफाइल के लिए एक नया फीचर शुरू किया है, जो अकाउंट के बारे में जानकारी प्रदर्शित करेगा। इसमें अकाउंट किस देश से बनाया गया, कितनी बार अपना यूजरनेम बदला गया, कब बनाया गया और यूजर ने एक्स ऐप कैसे डाउनलोड किया जैसी जानकारी शामिल है। यह नई जानकारी प्लेटफॉर्म पर अस्वाभाविक जुड़ाव को कम करने के लिए है, जहां बॉट अक्सर इंसान होने का दिखावा करते हैं।
उद्देश्य
इस उद्देश्य के लिए दिया फीचर
इस सुविधा को लेकर अक्टूबर में एक्स की उत्पाद प्रमुख निकिता बियर ने कहा था कि कंपनी इस जानकारी को प्रोफाइल पर प्रदर्शित करने का प्रयोग करेगी। इसकी शुरुआत उनके अपने अकाउंट और कर्मचारियों के अकाउंट से होगी। इसके पीछे मकसद यह है कि इन जानकारियों से यूजर बेहतर निर्णय ले सकेंगे कि वे किसी प्रामाणिक अकाउंट से जुड़े हुए हैं या यह अकाउंट कोई बॉट है, जो विवाद पैदा करने या गलत सूचना फैलाने की कोशिश कर रहा है।
तरीका
इस तरह देख पाएंगे जानकारी
वेब पर या एक्स मोबाइल ऐप में अपने अकाउंट की जानकारी देखने के लिए आपको अपनी प्रोफाइल पर 'जॉइंड' की तारीख पर क्लिक करना होगा। यहां से आपको एक पेज पर ले जाया जाएगा, जहां जानकारी देख पाएंगे। अगर, किसी अकाउंट के बायो में दावा किया गया है कि यूजर किसी अमेरिकी राज्य से है, लेकिन उसकी जानकारी से पता चलता है कि वह विदेश में रहता है तो आपको शक हो सकता है कि उसका कोई और मकसद है।