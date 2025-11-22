एक्स यूजर के अकाउंट के बारे में मिलेगी पूरी जानकारी, जानिए क्या होगा इसका फायदा 

उद्देश्य

इस उद्देश्य के लिए दिया फीचर

इस सुविधा को लेकर अक्टूबर में एक्स की उत्पाद प्रमुख निकिता बियर ने कहा था कि कंपनी इस जानकारी को प्रोफाइल पर प्रदर्शित करने का प्रयोग करेगी। इसकी शुरुआत उनके अपने अकाउंट और कर्मचारियों के अकाउंट से होगी। इसके पीछे मकसद यह है कि इन जानकारियों से यूजर बेहतर निर्णय ले सकेंगे कि वे किसी प्रामाणिक अकाउंट से जुड़े हुए हैं या यह अकाउंट कोई बॉट है, जो विवाद पैदा करने या गलत सूचना फैलाने की कोशिश कर रहा है।