क्राउडस्ट्राइक ने हैकर्स को जानकारी देने वाले को नौकरी से निकाला, जानिए क्या है मामला
क्या है खबर?
दिग्गज साइबर सुरक्षा कंपनी क्राउडस्ट्राइक ने पिछले महीने एक संदिग्ध अंदरूनी सूत्र को नौकरी से निकालने की पुष्टि की है, जिसने कंपनी की जानकारी एक कुख्यात हैकिंग समूह को दी थी। स्कैटर्ड लैप्सस$ हंटर्स नामक एक हैकिंग समूह ने एक सार्वजनिक टेलीग्राम चैनल पर स्क्रीनशॉट लीक किए थे, जिनमें कंपनी के सिस्टम तक अंदरूनी पहुंच दिखाई गई थी। स्क्रीनशॉट में उसके संसाधनों के लिंक वाले डैशबोर्ड दिखाई दे रहे हैं, जिनमें एक उपयोगकर्ता का ओक्टा डैशबोर्ड भी शामिल है।
दावा
हैकर्स ने किया दावा
हैकर्स ने टेलीग्राम चैनल पर दावा किया कि उन्होंने हाल ही में ग्राहक संबंध प्रबंधन कंपनी गैंसाइट में हुई सेंधमारी के जरिए क्राउडस्ट्राइक को हैक कर लिया है। साइबर अपराधियों ने कहा कि उन्होंने चुराई गई जानकारी का इस्तेमाल क्राउडस्ट्राइक में सेंध लगाने के लिए किया। रिपोर्ट्स के अनुसार, हैकर्स ने नेटवर्क तक पहुंच बनाने के लिए कंपनी के अंदरूनी सूत्र को 25,000 डॉलर (करीब 22 लाख रुपये) की पेशकश की थी।
जवाब
कंपनी ने क्या कहा?
क्राउडस्ट्राइक ने हैकर्स के दावों को झूठा बताते हुए कहा, "उसके सुरक्षा संचालन केंद्र ने किसी भी दुर्भावनापूर्ण पहुंच के पूरी तरह स्थापित होने से पहले ही इस गतिविधि का पता लगा लिया था और उस अंदरूनी सूत्र की पहुंच समाप्त कर दी।" प्रवक्ता केविन बेनाची ने टेकक्रंच को बताया, "हमारे सिस्टम से कभी समझौता नहीं किया गया और ग्राहक पूरी तरह सुरक्षित रहे। हमने मामले को संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंप दिया है।"