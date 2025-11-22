क्राउडस्ट्राइक ने हैकर्स को जानकारी देने वाले आंतरिक सूत्र को नौकरी से निकाल दिया है

क्राउडस्ट्राइक ने हैकर्स को जानकारी देने वाले को नौकरी से निकाला, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

दिग्गज साइबर सुरक्षा कंपनी क्राउडस्ट्राइक ने पिछले महीने एक संदिग्ध अंदरूनी सूत्र को नौकरी से निकालने की पुष्टि की है, जिसने कंपनी की जानकारी एक कुख्यात हैकिंग समूह को दी थी। स्कैटर्ड लैप्सस$ हंटर्स नामक एक हैकिंग समूह ने एक सार्वजनिक टेलीग्राम चैनल पर स्क्रीनशॉट लीक किए थे, जिनमें कंपनी के सिस्टम तक अंदरूनी पहुंच दिखाई गई थी। स्क्रीनशॉट में उसके संसाधनों के लिंक वाले डैशबोर्ड दिखाई दे रहे हैं, जिनमें एक उपयोगकर्ता का ओक्टा डैशबोर्ड भी शामिल है।