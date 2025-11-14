एक्स ने नया कम्युनिकेशन स्टैक और सुरक्षित मैसेजिंग फीचर किया लॉन्च
क्या है खबर?
लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स लगातार यूजर्स के अनुभव को बेहतर बना रही है। अब कंपनी ने नया कम्युनिकेशन स्टैक पेश किया है, जिसमें एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड चैट, मीडिया, फाइल भेजने और ऑडियो-वीडियो कॉल जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसकी जानकारी खुद एलन मस्क ने एक पोस्ट में दी है। पुराने मैसेज को अब 'अनएन्क्रिप्टेड' टैग दिया गया है ताकि यूजर्स आसानी से पहचान सकें और सुरक्षा समझ सकें, जिससे प्लेटफॉर्म और भी सुरक्षित बनता है।
काम
नया सुरक्षित सिस्टम कैसे काम करेगा?
एक्स का नया कम्युनिकेशन सिस्टम 'बिटकॉइन स्टाइल एन्क्रिप्टेड' पर आधारित है, जो मैसेज, मीडिया और कॉल को सुरक्षित रखता है। यूजर्स को बस एन्क्रिप्शन ऑन करना है, अपना पिन सेट करना है और चैट तुरंत सुरक्षित मोड में बदल जाती है। यह सिस्टम पूरी तरह से सरल है और किसी जटिल प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती। एक बार सेट होने पर यह फीचर तेज, सुरक्षित और बिना रुकावट काम करता है।
सुविधाएं
एक ही फीड में सभी सुविधाएं उपलब्ध
मस्क लंबे समय से एक्स को एक ऑल-इन-वन ऐप बनाने की बात कर रहे थे। नया सिस्टम उसी दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब यूजर्स को अलग-अलग मेन्यू खोजने या 'एन्क्रिप्टेड' टैब ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। सभी फीचर्स एक ही साफ फीड में दिखेंगे। एक्स का लक्ष्य यह है कि मैसेजिंग, कॉलिंग, मीडिया शेयरिंग और फाइल ट्रांसफर सबकुछ एक ही जगह आसानी से किया जा सके।
आगामी फीचर्स
आगे एक्स में क्या नए फीचर्स आ सकते हैं?
कंपनी जल्द ही एक्स मनी लॉन्च करेगी, जिससे प्लेटफॉर्म एक सुपर-ऐप की तरह काम करेगा। भविष्य में बेहतर डिवाइस सिंकिंग और एक्सचैट का और गहरा इंटीग्रेशन देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि आलोचनाओं के बावजूद यूजर्स इसे तेजी से अपनाएंगे क्योंकि आसान और सुरक्षित फीचर्स हमेशा लोकप्रिय होते हैं। एक्स का दावा है कि उसने मैसेजिंग को फिर से आधुनिक और ज्यादा सुविधाजनक बना दिया है।