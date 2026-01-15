ग्रोक अब असल लोगों की तस्वीरों में नहीं बदलेगा कपड़े

एक्स ने उठाया बड़ा कदम, ग्रोक AI अब असल लोगों की तस्वीरों में नहीं बदलेगा कपड़े

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:57 am Jan 15, 202608:57 am

क्या है खबर?

एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने ग्रोक AI से तस्वीर बनाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब यूजर्स इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट की मदद से असली लोगों की तस्वीरों को खुले कपड़ों या बिना सहमति के एडिट नहीं कर पाएंगे। कंपनी ने कहा है कि यह फैसला लगातार मिल रही शिकायतों के बाद लिया गया है, जिनमें बच्चों से जुड़ी आपत्तिजनक और संवेदनशील इमेज बनाने के आरोप सामने आए थे।