इंडोनेशिया के बाद अब एलन मस्क के ग्रोक AI पर इस देश में लगाया गया प्रतिबंध 

एलन मस्क का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ग्रोक अपनी प्रतिक्रियाओं के कारण अक्सर विवादों में रहा है। हाल ही में एक्स पर इस टूल के जरिए लोगों ने कई आपत्तिजनक और अश्लील तस्वीरें बनाई, जिससे नाराजगी बढ़ी। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब मलेशिया और इंडोनेशिया ने ग्रोक पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों देशों का कहना है कि इस टूल का गलत इस्तेमाल बिना सहमति वाले यौन कंटेंट बनाने में हो रहा था, जो कानून के खिलाफ है।

मलेशिया मलेशिया का फैसला और नियामकों की आपत्ति मलेशिया के नियामकों ने रविवार को xAI के चैटबॉट ग्रोक पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया। मलेशियन कम्युनिकेशंस एंड मल्टीमीडिया कमीशन ने कहा कि एक्स कंपनी बार-बार जोखिमों को रोकने में नाकाम रही है। रेगुलेटर के मुताबिक, कंपनी के जवाब सिर्फ यूजर रिपोर्टिंग सिस्टम पर निर्भर थे और AI के डिजाइन से जुड़े खतरों को नहीं सुलझाया गया। ऐसे में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक ग्रोक पर रोक को जरूरी और एहतियाती कदम माना गया है।

इंडोनेशिया इंडोनेशिया की सख्ती और सरकार का रुख इंडोनेशिया ने भी इसी तरह की चिंताओं के चलते ग्रोक तक पहुंच बंद कर दी है और एक्स के अधिकारियों को तलब किया है। वहां की सरकार का कहना है कि बिना सहमति के बनाए गए सेक्सुअल डीपफेक मानवाधिकारों और नागरिकों की सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन हैं। इंडोनेशिया में ऑनलाइन अश्लील कंटेंट को लेकर सख्त कानून हैं। सरकार ने AI के गलत इस्तेमाल को डिजिटल हिंसा की श्रेणी में रखा है और इस पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं।

