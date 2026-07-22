वोकहार्ट की नई एंटीबायोटिक को भारत और अमेरिका में मिली मंजूरी

दूसरी ओर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे के वैज्ञानिकों ने सिंथेटिक DNA एप्टामर्स तैयार किए हैं, जो मौजूदा एंटीबायोटिक दवाओं को ड्रग-रेसिस्टेंट बैक्टीरिया के खिलाफ ज्यादा प्रभावी बनाते हैं।

जानवरों पर अभी और अध्ययन के साथ सुरक्षा जांचों की भी जरूरत होगी, उसके बाद ही इस तरीके को इंसानों पर आजमाया जा सकेगा।

यह प्रगति बहुत अहम है क्योंकि विशेषज्ञों की चेतावनी है कि अगर, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) की समस्या बढ़ती रही तो 2025 से 2050 के बीच पूरी दुनिया में करीब 3.9 करोड़ लोगों की जान जा सकती है।