हशमतुल्लाह शाहिदी ने कप्तानी छोड़ दी है (फाइल तस्वीर)

हशमतुल्लाह शाहिदी ने अफगानिस्तान की वनडे टीम की कप्तानी छोड़ी

लेखन आदर्श कुमार 11:30 am Jul 22, 202611:30 am

क्या है खबर?

हशमतुल्लाह शाहिदी अब वनडे में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान नहीं रहेंगे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 2022 टीम की कमान संभाली थी और उनके नेतृत्व में अफगानिस्तान ने 2023 विश्व कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लिया था। यह फैसला नए मुख्य कोच रिचर्ड पाइबस के कार्यभार संभालने के कुछ महीनों बाद आया। इससे पहले जोनाथन ट्रॉट ने कोच पद छोड़ा था। शाहिदी और ट्रॉट की जोड़ी ने टीम को कई शानदार जीत दिलाई।