विप्रो 10,000 कर्मचारियों को एंथ्रोपिक के AI टूल का देगी प्रशिक्षण 

TCS ने भी की थी घोषणा

विप्रो का यह कदम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के 11 जून को किए गए ऐलान के बाद आया है। उसने भी उसी दिन 50,000 कर्मचारियों को इसी टूल पर प्रशिक्षित करने की घोषणा की थी।

इससे साफ पता चलता है कि भारत का 315 अरब डॉलर (करीब 30,000 अरब रुपये) का IT सेक्टर कितनी तेजी से ऑटोमेशन और AI को अपना रहा है। दोनों ही कंपनियां AI कौशल पर बड़ा दांव लगा रही हैं, ताकि बदलती टेक्नोलॉजी के इस दौर में वे आगे बनी रहें।