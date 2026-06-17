मुंबई में होगा 'द ओडिसी' का भव्य प्रीमियर

'द ओडिसी' की रिलीज से पहले भारत में होगा भव्य प्रीमियर, शामिल होंगे ये सितारे

लेखन ज्योति सिंह 10:53 am Jun 17, 202610:53 am

क्या है खबर?

क्रिस्टोफर नोलन की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'द ओडिसी' का क्रेज विश्वभर में देखने को मिल रहा है। IMAX कैमरों से शूट की गई यह फिल्म अगले महीने सिनेमाघरों का रुख करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। निर्माता भी इसके प्रचार और प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए वह फिल्म का भव्य प्रीमियर करेंगे। खास बात यह है कि भारतीय दर्शकों के लिए भी 'द ओडिसी' का प्रीमियर आयाेजित होगा जिसमें फिल्म के सितारे शामिल होने आएंगे।