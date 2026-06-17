साई कार्तिक वर्मा आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के रहने वाले थे

कौन हैं साई कार्तिक वर्मा, जो स्काईडाइविंग विमान हादसे के 12 मृतकों में इकलौते भारतीय थे?

लेखन गजेंद्र 10:54 am Jun 17, 202610:54 am

क्या है खबर?

अमेरिका के मिसौरी में स्काईडाइविंग के लिए जाते समय जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसमें मारे गए 12 स्काईडाइवर में एक भारतीय नागरिक भी शामिल था। उनकी पहचान 24 वर्षीय भारतीय प्रौद्योगिकी (IT) पेशेवर साई कार्तिक वर्मा दतला के रूप में हुई है। वह आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के रहने वाले हैं। उनकी मौत की खबर से पूरे जिले में शोक का माहौल है। कौन हैं साई कार्तिक और वह विमान में क्या कर रहे थे? आइए, जानते हैं।