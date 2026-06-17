जयपुर में अभिजीत दिपके को थप्पड़ मारने वाले थाने से छूटे, माला पहनाकर हुआ स्वागत

जांच

पुलिस ने 5 लोगों को किया था गिरफ्तार

पुलिस ने मामले में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी और 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसमें रोहित शर्मा (उम्र 25 वर्ष), राकेश गुर्जर (उम्र 30 वर्ष), अजय शर्मा (उम्र 25 वर्ष), कुलदीप सिंह शेखावत (उम्र 27 वर्ष), और निकेत (उम्र 28 वर्ष) शामिल हैं। इनमें निकेत जोधपुर का रहने वाला है, जबकि अन्य जयपुर के ही निवासी हैं। थप्पड़ मारने वाले युवक ने खुद को राष्ट्रवादी और दिपके को जिहादी मानसिकता वाला बताया था।