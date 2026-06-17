'खतरों के खिलाड़ी 15' की केपटाउन में चल रही शूटिंग

'खतरों के खिलाड़ी 15' का फिनाले बस एक हफ्ते दूर? रहस्यमयी पोस्ट ने बढ़ाई हलचल

लेखन ज्योति सिंह 11:20 am Jun 17, 202611:20 am

क्या है खबर?

रोहित शेट्‌टी का रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' जल्द टीवी पर दस्तक दे सकता है। फैंस यह अंदाजा सोशल मीडिया पर आए एक रहस्यमयी पोस्ट को देखने के बाद लगा रहे हैं। वह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि फिनाले में एक हफ्ते से भी कम समय बचा है। वर्तमान में शो की शूटिंग दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में चल रही है। ऐसे समय में आई पोस्ट ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ ला दी है।