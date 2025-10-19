विकिपीडिया के ट्रैफिक में गिरावट सामने आई है

विकिपीडिया के ट्रैफिक में आ रही गिरावट, जानिए क्या रहा कारण

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सारांश और सोशल मीडिया वीडियो के कारण विकिपीडिया के ट्रैफिक में गिरावट आ रही है। विकिमीडिया फाउंडेशन के मार्शल मिलर के एक ब्लॉग पोस्ट के अनुसार, इस साल मार्च से अगस्त के बीच मानव पेज व्यूअर्स में सालाना 8 फीसदी की गिरावट आई है। यह फाउंडेशन मानव और बॉट्स से आने वाले ट्रैफिक के बीच अंतर करने का काम करता है। बता दें कि AI-जनरेटेड सर्च इंजन सारांश से दूसरी सामाचार वेबसाइट्स को भी नुकसान हुआ है।