विकिपीडिया के ट्रैफिक में आ रही गिरावट, जानिए क्या रहा कारण
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सारांश और सोशल मीडिया वीडियो के कारण विकिपीडिया के ट्रैफिक में गिरावट आ रही है। विकिमीडिया फाउंडेशन के मार्शल मिलर के एक ब्लॉग पोस्ट के अनुसार, इस साल मार्च से अगस्त के बीच मानव पेज व्यूअर्स में सालाना 8 फीसदी की गिरावट आई है। यह फाउंडेशन मानव और बॉट्स से आने वाले ट्रैफिक के बीच अंतर करने का काम करता है। बता दें कि AI-जनरेटेड सर्च इंजन सारांश से दूसरी सामाचार वेबसाइट्स को भी नुकसान हुआ है।
कारण
इस वजह से कम हुआ ट्रैफिक
विकिपीडिया का ट्रैफिक गिरने पर मार्शल मिलर ने कहा, "लोगों द्वारा जानकारी खोजने के तरीके पर जनरेटिव AI और सोशल मीडिया के प्रभाव की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि सर्च इंजन हमारी जैसी साइट्स से लिंक करने के बजाय सीधे खोजकर्ताओं को जवाब देने के लिए जनरेटिव AI का इस्तेमाल तेजी से कर रहे हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि युवा पीढ़ी ओपन वेब के बजाय सोशल वीडियो प्लेटफॉर्म पर जानकारी खोज रही है।"
इस्तेमाल
विकिपीडिया के ज्ञान का अब ऐसे हो रहा इस्तेमाल
ट्रैफिक कम होने के बाद भी विकिपीडिया अभी भी ऑनलाइन सूचना की दुनिया में अपनी मजबूत उपस्थिति रखता। हालांकि, यूजर सीधे विकिपीडिया पर नहीं आते। फाउंडेशन बताता है कि यह OpenAI के ChatGPT और एंथ्रोपिक के क्लाउड जैसे बड़े भाषा मॉडल के लिए प्रशिक्षण डाटा के सबसे लोकप्रिय स्रोतों में से एक बना हुआ है। इसका मतलब है कि यूजर अभी भी अप्रत्यक्ष तरीके से इस साइट से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं।