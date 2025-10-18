व्हाट्सऐप स्टेटस को म्यूजिक के साथ बनाएं मजेदार, जानिए ऐड करने का तरीका 

#1

म्यूजिक जोड़ने का यह है पहला तरीका

व्हाट्सऐप लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर खोलें और स्टेटस अपडेट्स सेक्शन में जाकर कैमरा आइकन पर टैप करें। अब वह फोटो/वीडियो चुनें, जिसे स्टेटस में शेयर करना है। आपको म्यूजिक आइकन दिखाई देगा, जिस पर टैप करते ही म्यूजिक ब्राउजर दिखेगा। आप अपना पसंदीदा म्यूजिक चुन सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। निर्देशों का पालन करते हुए स्टेटस में म्यूजिक लगा पाएंगे और आखिर में 'डन' पर क्लिक करने के बाद ऐरो आइकन पर टैप करते हुए स्टेटस शेयर करें।