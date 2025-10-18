व्हाट्सऐप स्टेटस को म्यूजिक के साथ बनाएं मजेदार, जानिए ऐड करने का तरीका
क्या है खबर?
मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप पर यूजर्स को स्टेटस लगाने की सुविधा मिलती है। इसमें आप इंस्टाग्राम स्टोरीज की तरह ही स्टेटस अपडेट्स शेयर कर सकते हैं। यूजर्स टेक्स्ट के अलावा फोटो और वीडियो सब स्टेटस में शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही वे स्टेटस को मजेदार बनाने के लिए इसमें अपना पंसदीदा म्यूजिक भी लगा सकते हैं। आइये जानते हैं व्हाट्सऐप स्टेटस में म्यूजिक ऐड करने का क्या तरीका है।
#1
म्यूजिक जोड़ने का यह है पहला तरीका
व्हाट्सऐप लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर खोलें और स्टेटस अपडेट्स सेक्शन में जाकर कैमरा आइकन पर टैप करें। अब वह फोटो/वीडियो चुनें, जिसे स्टेटस में शेयर करना है। आपको म्यूजिक आइकन दिखाई देगा, जिस पर टैप करते ही म्यूजिक ब्राउजर दिखेगा। आप अपना पसंदीदा म्यूजिक चुन सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। निर्देशों का पालन करते हुए स्टेटस में म्यूजिक लगा पाएंगे और आखिर में 'डन' पर क्लिक करने के बाद ऐरो आइकन पर टैप करते हुए स्टेटस शेयर करें।
#2
इस तरह भी ऐड कर सकते हैं म्यूजिक
स्टेटस में म्यूजिक ऐड करने का दूसरा तरीका यह है कि आप स्टिकर आइकन पर टैप करते हुए म्यूजिक का चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद म्यूजिक ब्राउजर खुल जाएगा और आप पसंदीदा म्यूजिक स्टेटस में लगा पाएंगे। एक बार जब आप अपने स्टेटस अपडेट में कोई ट्रैक जोड़ देते हैं तो उसे देखने वाले न केवल उसे सुन पाएंगे, बल्कि उसका नाम भी देख पाएंगे। इंस्टाग्राम की तरह यूजर 15 सेकेंड तक की म्यूजिक क्लिप जोड़ सकते हैं।