अंतरिक्ष मौसम में तेजी से होता बदलाव एयरलाइन कंपनियों के लिए क्यों है खतरा?

अंतरिक्ष मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है और इसी कारण दुनिया भर की एयरलाइन कंपनियों में चिंता बढ़ गई है। हाल ही में सूरज ने एक्स-रे जैसी बहुत तेज चमक छोड़ी, जिसने धरती के ऊपर सोलर तूफान का असर बढ़ा दिया। वैज्ञानिकों का कहना है कि सूरज अभी अपने सोलर मैक्सिमम दौर में है, जिससे इन तूफानों की संख्या और ताकत दोनों बढ़ सकती है। ऐसे में हवाई उड़ानों के लिए जोखिम पहले से ज्यादा बढ़ गया है।

असर अंतरिक्ष मौसम के बिगड़ने से उड़ानों पर बढ़ सकता है असर 11 नवंबर को सोलर फ्लेयर के धरती से टकराने के बाद मौसम विभाग ने विशेष बैलून भेजकर रेडिएशन मापा। लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई पर रेडिएशन सामान्य स्तर से 10 गुना अधिक पाया गया। यह वही ऊंचाई है, जहां बिजनेस जेट और बड़ी हवाई उड़ानें चलती हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि इन रीडिंग ने पहली बार यह साफ तस्वीर दी है कि सोलर तूफान एयरस्पेस में प्रभाव डाल सकता है और आने वाले महीनों में ऐसी घटनाएं बढ़ सकती हैं।

खतरा एयरलाइंस के लिए क्यों बन रहा है यह बड़ा खतरा? विशेषज्ञों का कहना है कि तेज सोलर तूफान हवाई जहाजों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को खराब कर सकते हैं। इनमें वह तकनीक शामिल है जो उड़ान के दौरान नेविगेशन, संचार और कंट्रोल सिस्टम को संभालती है। अगर रेडिएशन बहुत बढ़ गया, तो विमान के सेंसर गलत डाटा दे सकते हैं और उड़ान संचालन खतरे में पड़ सकता है। ऐसी स्थिति लंबे रूट वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वे इसी ऊंचाई पर कई घंटे उड़ती हैं।

