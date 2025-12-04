गूगल ने जारी की 2025 के पसंदीदा क्रोम एक्सटेंशन की सूची

गूगल ने 2025 के पसंदीदा क्रोम ब्राउजर के एक्सटेंशन की नई सूची जारी कर दी है। इसमें ऐसे टूल शामिल हैं, जो रोजमर्रा की ब्राउजिंग को आसान बनाते हैं और काम को तेज करते हैं, जिससे इंटरनेट उपयोग और भी सुगम हो जाता है। कंपनी ने बताया कि इस साल AI-आधारित एक्सटेंशन सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहे और लगातार बढ़ती मांग को दिखाते हैं। ये टूल ब्राउजर के अंदर ही कई काम तेजी से पूरा कर देते हैं।

AI AI एक्सटेंशन सबसे ज्यादा छाए इस साल की सूची में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एक्सटेंशन सबसे आगे रहे, क्योंकि लोग अब ब्राउजर में सीधे तेज और स्मार्ट मदद चाहते हैं। मोनिका और साइडर जैसे टूल वेबपेज समरी, PDF चैट और ड्राफ्ट बनाने जैसे काम सेकंडों में कर देते हैं, जिससे काम बेहद आसान हो जाता है। दूसरी ओर हार्पा AI कीमतों की निगरानी, वेबसाइट बदलाव ट्रैक करने और छोटे-मोटे ऑटोमेशन करने की सुविधा देता है, जिससे यूजर का कीमती समय लगातार बचता रहता है।

पढ़ाई पढ़ाई और मीटिंग वाले टूल भी रहे सबसे पसंदीदा गूगल की सूची में पढ़ाई और काम दोनों के लिए मददगार कई शानदार टूल भी शामिल हैं। फायरफ्लाइज AI और ब्लूडॉट ऑनलाइन मीटिंग को रिकॉर्ड करके उसकी पूरी समरी खुद तैयार कर देते हैं, ताकि यूजर बिना तनाव सिर्फ बातचीत पर ध्यान दे सकें। स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन AI मुश्किल सवाल तुरंत आसान तरीके से समझाता है, जबकि ई-जॉय हर वेबपेज पर नई अंग्रेजी शब्दावली सीखने में लगातार मदद करता है।

