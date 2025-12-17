ईयरबड्स को साफ रखना क्यों है जरूरी और कैसे करें सफाई?

स्मार्टफोन के साथ-साथ ईयरबड्स भी अब हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। लोग इन्हें काम, यात्रा, जिम और घर पर रोज इस्तेमाल करते हैं। अगर इन्हें साफ न किया जाए तो ये नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ज्यादातर लोग ईयरबड्स को नियमित रूप से साफ नहीं करते, जिससे इनमें गंदगी और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। साफ-सफाई न होने से न सिर्फ ईयरबड्स खराब होते हैं, बल्कि कानों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है।

खतरा गंदे ईयरबड्स से सेहत को खतरा ईयरबड्स हमारे हाथ, जेब, बैग, टेबल और कई गंदी सतहों के संपर्क में आते हैं। यही गंदगी और बैक्टीरिया सीधे कानों के अंदर पहुंच जाते हैं। इससे कान में इन्फेक्शन, खुजली, एलर्जी और जलन की समस्या हो सकती है। रिसर्च में पाया गया है कि ईयरबड्स में कई घरेलू सतहों से कहीं ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। लंबे समय तक गंदे ईयरबड्स इस्तेमाल करने से फंगल इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है, जो इलाज को मुश्किल बना देता है।

समस्या कान में मैल और इंफेक्शन की समस्या लगातार ईयरबड्स पहनने से कानों की प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। ईयरबड्स कान के अंदर मैल को बाहर निकलने से रोक देते हैं, जिससे मैल जमने लगता है। इसके अलावा, गंदे ईयरबड्स कान के अंदर नमी बनाए रखते हैं, जिससे स्विमर्स ईयर जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। खासतौर पर इन-ईयर ईयरबड्स ज्यादा जोखिम पैदा करते हैं। इसलिए लंबे समय तक और गंदे ईयरबड्स का इस्तेमाल कानों के लिए नुकसानदेह हो सकता है।

