ऐपल के एज लाइट फीचर का उपयोग मैक डिवाइस पर कैसे करें?
क्या है खबर?
ऐपल ने अपने मैक यूजर्स के लिए एज लाइट नाम का नया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फीचर लॉन्च किया है। यह फीचर मैक की स्क्रीन को वर्चुअल रिंग लाइट में बदल देता है। कम रोशनी में वीडियो कॉल के दौरान यह चेहरे को बेहतर तरीके से रोशन करता है। स्क्रीन के किनारों पर हल्की रोशनी दिखती है, जिससे चेहरा साफ नजर आता है। नया फीचर सभी ऐपल सिलिकॉन मैक पर उपलब्ध है और ऑनलाइन मीटिंग अनुभव सुधारता है।
तरीका
एज लाइट फीचर को कैसे चालू करें?
एज लाइट इस्तेमाल करने के लिए वीडियो कॉल के दौरान मेनू बार में कैमरा आइकन पर क्लिक करें और वहां एज लाइट विकल्प को ऑन किया जा सकता है। एक बार फीचर चालू होते ही स्क्रीन के किनारे रोशनी दिखने लगती है। यूजर ब्राइटनेस और कलर टेम्परेचर को अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। माउस पास लाने पर रोशनी अपने आप पीछे हट जाती है, जिससे स्क्रीन कंटेंट साफ दिखता रहता है हमेशा।
काम
किन मैक पर काम करेगा एज लाइट?
यह फीचर बिल्ट इन और एक्सटर्नल कैमरा दोनों के साथ काम करता है। ऐपल का न्यूरल इंजन चेहरे की पहचान करता है और रोशनी अपने आप एडजस्ट होती है। नए मैक मॉडल में कम रोशनी पहचानने पर यह फीचर अपने आप चालू हो जाता है। एज लाइट मैकOS 26.2 या उससे नए वर्जन में उपलब्ध है। यह स्टूडियो लाइट और अन्य वीडियो इफेक्ट्स के साथ जुड़ता है, जिससे कॉल क्वालिटी बेहतर होती है।