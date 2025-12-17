एज लाइट फीचर का उपयोग करना आसान है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

ऐपल के एज लाइट फीचर का उपयोग मैक डिवाइस पर कैसे करें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:37 am Dec 17, 202509:37 am

क्या है खबर?

ऐपल ने अपने मैक यूजर्स के लिए एज लाइट नाम का नया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फीचर लॉन्च किया है। यह फीचर मैक की स्क्रीन को वर्चुअल रिंग लाइट में बदल देता है। कम रोशनी में वीडियो कॉल के दौरान यह चेहरे को बेहतर तरीके से रोशन करता है। स्क्रीन के किनारों पर हल्की रोशनी दिखती है, जिससे चेहरा साफ नजर आता है। नया फीचर सभी ऐपल सिलिकॉन मैक पर उपलब्ध है और ऑनलाइन मीटिंग अनुभव सुधारता है।