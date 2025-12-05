रूस ने लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट पर क्यों लगाया प्रतिबंध?
क्या है खबर?
रूस की मीडिया निगरानी एजेंसी रोसकोमनादजोर ने देश में स्नैपचैट और फेसटाइम का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दिया है। इंटरफैक्ट की रिपोर्ट के अनुसार, इन दोनों प्लेटफॉर्म को तुरंत प्रभाव से ब्लॉक कर दिया गया। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब रूस पहले ही कई विदेशी सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर रोक लगा चुका है। इस फैसले से देश में डिजिटल कम्युनिकेशन पर सरकार का नियंत्रण लगातार बढ़ता जा रहा है।
वजह
रूस ने क्यों लगाया प्रतिबंध?
रूस ने इन प्लेटफॉर्म पर इसलिए रोक लगाया है, क्योंकि उनका इस्तेमाल कथित रूप से आतंकवादी गतिविधियों को प्लान करने और धोखाधड़ी करने के लिए किया जा रहा था। 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस कई विदेशी ऐप्स को राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा बता कर ब्लॉक करता आ रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और सिग्नल जैसे ऐप्स पहले ही बैन हो चुके हैं, और अब यही कार्रवाई स्नैपचैट तथा फेसटाइम तक पहुंच गई है।
अन्य
सरकारी सुपर ऐप को बढ़ावा देने की कोशिश
यह कदम सिर्फ सुरक्षा वजहों से नहीं, बल्कि रूस के 'मैक्स' नाम के सरकारी सुपर ऐप को बढ़ावा देने की कोशिश भी हो सकता है। मैक्स में चैट, बैंकिंग और दस्तावेज स्टोरेज जैसे फीचर शामिल हैं, जिससे सरकार लोगों की गतिविधियों पर और आसानी से नजर रख सकती है। कई रिपोर्ट बताती हैं कि रूस विदेशी टेक कंपनियों को हटाकर अपने घरेलू ऐप्स का उपयोग बढ़ाना चाहता है, जिससे नागरिकों की डिजिटल आजादी लगातार कम होती जा रही है।