रूस ने लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट पर क्यों लगाया प्रतिबंध?

वजह

रूस ने क्यों लगाया प्रतिबंध?

रूस ने इन प्लेटफॉर्म पर इसलिए रोक लगाया है, क्योंकि उनका इस्तेमाल कथित रूप से आतंकवादी गतिविधियों को प्लान करने और धोखाधड़ी करने के लिए किया जा रहा था। 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस कई विदेशी ऐप्स को राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा बता कर ब्लॉक करता आ रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और सिग्नल जैसे ऐप्स पहले ही बैन हो चुके हैं, और अब यही कार्रवाई स्नैपचैट तथा फेसटाइम तक पहुंच गई है।