गूगल ने जारी की सूची, 2025 में ये चीजें भारत में सबसे ज्यादा खोजी गई
क्या है खबर?
टेक दिग्गज गूगल ने 2025 में किए गए सर्च की सूची जारी कर दी है। यह रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में लोगों ने साल भर किन विषयों को सबसे ज्यादा खोजा है। खेल, मनोरंजन, तकनीक, संस्कृति और बड़े आयोजनों से जुड़ी खोजें सबसे आगे रहीं। यह रिपोर्ट भारत की बदलती आदतों और ऑनलाइन तलाश की प्रवृत्तियों को समझने का एक आसान तरीका भी मानी जा रही है, जिसमें पूरे साल के रुझान साफ दिखाई देते हैं।
खेल और मनोरंजन
खेल और मनोरंजन से जुड़ी खोजें लगातार रही सबसे लोकप्रिय
2025 में खेल सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला विषय रहा है। IPL लगातार सूची के शीर्ष पर रहा और महिला क्रिकेट से जुड़ी खोजें तेजी से बढ़ीं। युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी सबसे ज्यादा खोजे गए व्यक्तियों में शामिल रहे। मनोरंजन में साउथ की फिल्में 'कंतारा', 'कुली' और 'मारको' खूब ट्रेंड करती रहीं। टीवी शो में 'स्क्विड गेम' ने एक बार फिर सबसे ऊपर रहकर दर्शाया कि भारत में खेल और सिनेमा की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है।
घटना
दुनिया की घटनाओं और बड़े आयोजनों में लोगों ने दिखाई गहरी रुचि
इस साल दुनिया की कई घटनाओं को लेकर लोगों की जिज्ञासा बढ़ी। 'सीजफायर क्या है' सबसे ज्यादा अर्थ वाली खोज बन गई। भूकंप, हवा की गुणवत्ता और 'नियर मी' से जुड़ी जानकारी लगातार लोग ढूंढते रहे। बड़े आयोजनों में 'महाकुंभ' और 'ऑपरेशन सिंदूर' से जुड़ी अपडेट की खोज में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई। इससे साफ है कि लोग खबरों, सुरक्षा और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजनों पर लगातार नजर बनाए रखते हैं और समय पर जानकारी चाहते हैं।
तकनीक
तकनीक से जुड़ी खोजों में तेज बढ़ोतरी
2025 में AI सबसे बड़े रुझानों में रहा है। 'गूगल जेमिनी' पूरे साल में सबसे ज्यादा खोजे गए विषयों में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। डीपसीक, परप्लेक्सिटी, ChatGPT और गूगल AI स्टूडियो जैसे टूलों से जुड़ी खोजें तेजी से बढ़ती रहीं। इससे पता चलता है कि भारत में AI अब रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन रहा है। 'नैनो बनाना ट्रेंड' और 'क्रिएटिव प्रॉम्प्ट' खोज ने दिखाया कि लोग AI का इस्तेमाल तेजी से कर रहे हैं।
अन्य
भोजन, संस्कृति और वायरल इंटरनेट पलों ने भी लोगों का ध्यान खींचा
इस साल भोजन से जुड़ी खोजों में परंपरा और नएपन दोनों की झलक दिखी। हल्दी सबसे बड़े गैर-तकनीकी रुझान में रही, जबकि ठेकुआ, उकाडिचे मोदक और यॉर्कशायर पड्डिंग जैसे व्यंजनों की खोज भी बढ़ी। इंटरनेट पर 67 मीम सबसे ज्यादा वायरल रहा और लाबुबू जैसे पात्र ने युवाओं में जिज्ञासा बढ़ाई। जुबिन गर्ग और धर्मेंद्र जैसे कलाकारों को लेकर खोजों में भावनात्मक बढ़ोतरी दिखी। कुल मिलाकर, भारत तकनीक अपनाते हुए भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा रहा।