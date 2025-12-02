ऐपल ने 5 डिवाइस के लिए क्यों बंद किया हार्डवेयर सपोर्ट? जानिए क्या पड़ेगा असर 

ऐपल ने 5 डिवाइस के लिए क्यों बंद किया हार्डवेयर सपोर्ट? जानिए क्या पड़ेगा असर
क्या है खबर?
ऐपल ने अपनी अप्रचलित या नो-रिपेयर उत्पादों की सूची को अपडेट किया है, जिसमें 5 डिवाइस जोड़े गए हैं। इनमें आईफोन SE, दूसरी जनरेशन का आईपैड प्रो, 2 वेरिएंट की ऐपल वाॅच सीरीज 4 (नाइकी और हर्मीस) और बीट्स पिल 2.0 शामिल हैं। इसका मतलब है कि अब इन डिवाइस के लिए कोई भी हार्डवेयर रिपेयर, पार्ट्स ऐपल स्टोर या ऑफिशियल सर्विस सेंटर में उपलब्ध नहीं हाेंगे। ऐसे में डिवाइस में खराबी होने पर इन्हें ठीक करना मुश्किल होगा।
अप्रचलित सूची
क्या होती है अप्रचलित सूची?
ऐपल ने इन उत्पादों को अप्रचलित सूची में इसलिए शामिल किया है, क्योंकि कंपनी ने 7 वर्षों से अधिक समय से इनका वितरण बंद कर रखा है। इस सूची में शामिल करने का मतलब होता है कि कंपनी इनके लिए सभी हार्डवेयर सेवाएं बंद कर देती है और सर्विस सेंटर इनके लिए पुर्जे नहीं मंगवा सकते। डिवाइस में स्क्रीन क्रैक हो गई, बैटरी खराब हुई, या कोई अन्य हार्डवेयर दिक्कत आई तो अब आपको खुद से रिपेयर ढूंढना पड़ेगा।
उत्पाद
कितने पुराने हैं ये उत्पाद?
इस सूची में डाले गए आईफोन SE को सितंबर, 2018 में बंद कर दिया था और iOS 15 के बाद इसको अपडेट मिलना बंद हो गया और अब इसकी मरम्मत बंद कर दी है। दूसरे उत्पाद ऐपल वॉच सीरीज 4 को 2018 में लॉन्च किया गया था, लेकिन वॉच सीरीज 5 आने के बाद इसे 2019 में बंद कर दिया गया। इसके अलावा दूसरी जनरेशन आईपैड प्रो को 2017 में लाया गया था, जिसे 7 साल हो गए हैं।