ऐपल ने 5 डिवाइस को अप्रचलित सूची में डाल दिया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

ऐपल ने 5 डिवाइस के लिए क्यों बंद किया हार्डवेयर सपोर्ट? जानिए क्या पड़ेगा असर

क्या है खबर?

ऐपल ने अपनी अप्रचलित या नो-रिपेयर उत्पादों की सूची को अपडेट किया है, जिसमें 5 डिवाइस जोड़े गए हैं। इनमें आईफोन SE, दूसरी जनरेशन का आईपैड प्रो, 2 वेरिएंट की ऐपल वाॅच सीरीज 4 (नाइकी और हर्मीस) और बीट्स पिल 2.0 शामिल हैं। इसका मतलब है कि अब इन डिवाइस के लिए कोई भी हार्डवेयर रिपेयर, पार्ट्स ऐपल स्टोर या ऑफिशियल सर्विस सेंटर में उपलब्ध नहीं हाेंगे। ऐसे में डिवाइस में खराबी होने पर इन्हें ठीक करना मुश्किल होगा।