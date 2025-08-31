कौन हैं नासा की अंतरिक्ष यात्री मेगन मैकआर्थर और क्या हैं उनकी उपलब्धियां? 

नासा की जानी-मानी अंतरिक्ष यात्री मेगन मैकआर्थर ने अपने 2 दशकों से ज्यादा लंबे करियर को अलविदा कह दिया है। वह स्पेस-X ड्रैगन अंतरिक्ष यान को संचालित करने वाली पहली महिला हैं और उन्होंने 213 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं। उन्होंने 2 अहम मिशनों में हिस्सा लिया और अंतरिक्ष शटल के रोबोटिक आर्म से हबल स्पेस टेलीस्कोप को छूने वाली आखिरी इंसान भी रहीं। नासा ने उनके योगदान को अंतरिक्ष शोध की दिशा में बेहद खास बताया है।

परिचय शिक्षा और प्रारंभिक जीवन मैकआर्थर का जन्म अमेरिका के होनोलूलू में हुआ और वह नौसेना परिवार में पली-बढ़ीं। पढ़ाई में बचपन से ही उत्कृष्ट रहीं और उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजिल्स से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन डिएगो के स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशनोग्राफी से समुद्र विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। विज्ञान और शोध के प्रति उनकी गहरी रुचि ने आगे चलकर उन्हें नासा से जोड़ने का रास्ता बनाया।

करियर करियर और अंतरिक्ष मिशन मैकआर्थर ने 2009 में अपने पहले अंतरिक्ष मिशन STS-125 के दौरान हबल टेलीस्कोप की मरम्मत में अहम भूमिका निभाई। 2021 में उन्होंने स्पेस-X क्रू-2 मिशन में बतौर पायलट हिस्सा लिया और 200 दिन अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) पर बिताए। यहां उन्होंने मानव स्वास्थ्य, पदार्थ विज्ञान और रोबोटिक्स से जुड़े कई वैज्ञानिक प्रयोग किए। उनके नेतृत्व और कार्य ने नासा की 'आर्टेमिस' जैसी भविष्य की परियोजनाओं को मजबूत आधार प्रदान किया।