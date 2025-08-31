सितंबर में देखने को मिलेंगी ये खास खगोलीय घटनाएं, जानिए क्या-क्या होगा 

खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वाले लोगों के लिए इस साल सितंबर का महीना काफी खास होगा। इस महीने आकाश में कई दुर्लभ नजारे दिखाई देंगे। इनमें पूर्ण चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण , ग्रहों का पास आना और आकाशगंगा की चमक जैसी घटनाएं शामिल हैं। कई जगहों पर इन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकेगा, जबकि कुछ दृश्यों के लिए दूरबीन या टेलीस्कोप की मदद जरूरी होगी। यह महीना खगोल प्रेमियों के लिए यादगार साबित होगा।

#1 7 और 8 सितंबर की घटनाएं 7 सितंबर को पूर्ण चंद्रग्रहण होगा, जिसमें चंद्रमा लाल या तांबे जैसा दिखाई देगा। इसे ब्लड मून कहा जाता है और यह भारत समेत एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के हिस्सों से दिखाई देगा। यह ग्रहण करीब 82 मिनट तक चलेगा। अगले ही दिन यानी 8 सितंबर की रात को चंद्रमा, शनि और नेपच्यून एक-दूसरे के करीब दिखाई देंगे। शनि को साफ देखा जा सकेगा, लेकिन नेपच्यून के लिए टेलीस्कोप की ज़रूरत होगी।

#2 16 से 22 सितंबर तक का नजारा 16 सितंबर को अर्धचंद्राकार चंद्रमा बृहस्पति के बेहद पास नजर आएगा, जिसके बाद 19 सितंबर को शुक्र चंद्रमा के पीछे से गुजरेगा। 21 सितंबर की रात शनि अपनी सबसे चमकीली अवस्था में होगा और तारा-दर्शन का बेहतरीन मौका मिलेगा। 22 सितंबर को आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें सूर्य का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा ढका हुआ दिखाई देगा। यह नजारा दक्षिण प्रशांत और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों से देखा जा सकेगा।