AQI जांचने के लिए किन ऐप्स का कर सकते हैं उपयोग?

दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और यह स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। बढ़ते प्रदूषण के कारण सांस लेने में तकलीफ, एलर्जी और अन्य श्वसन रोग होने का खतरा रहता है। ऐसे में प्रदूषण के स्तर की जानकारी रखना बेहद जरूरी है। आज कई मोबाइल ऐप्स इस काम में मदद करते हैं, जो वास्तविक समय में AQI डाटा, स्वास्थ्य सलाह और चेतावनी प्रदान करके लोगों को सुरक्षित रहने में मदद करते हैं।

#1 AQI इंडिया और IQAir ऐप AQI इंडिया ऐप, जो अम्बी के स्वामित्व में है, स्थानीय स्तर पर वास्तविक समय में AQI अपडेट देता है और स्वास्थ्य संबंधी व्यक्तिगत सुझाव प्रदान करता है। वहीं, IQAir का एयरविजुअल ऐप वैश्विक और स्थानीय स्तर पर वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है। यह प्रदूषण के प्रकार और भविष्यवाणी की विस्तृत जानकारी देता है, जिससे यूजर्स अपने जोखिम को समझकर बाहर की गतिविधियों की योजना आसानी से बना सकते हैं और स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं।

#2 सफर, प्लूम लैब्स और ब्रीजोमीटर ऐप्स सफर, ऐप भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा प्रबंधित है और यह शहर-विशिष्ट प्रदूषण आंकड़े, स्रोत पहचान और स्वास्थ्य-आधारित सुझाव देता है। प्लूम लैब्स ऐप 72 घंटे पहले तक वायु गुणवत्ता का पूर्वानुमान देता है और प्रदूषक विवरण प्रदान करता है। ब्रीजोमीटर सटीक मानचित्र और पूर्वानुमान दिखाता है, साथ ही वायु प्रदूषण और पराग स्तर के आधार पर स्वास्थ्य सलाह भी देता है, जिससे सुरक्षित रहने में मदद मिलती है।

#3 MyAQI और एयर मैटर्स ऐप की विशेषताएं MyAQI केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाया गया ऐप दिल्ली निवासियों के लिए सटीक AQI डाटा और समय पर अलर्ट देता है। एयर मैटर्स ऐप दुनिया भर के 50 देशों और 3,000 शहरों में वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है। यह प्रदूषण चेतावनी के साथ तापमान, आर्द्रता और हवा की गति जैसी जानकारी भी देता है। दुनिया की 11,000 से अधिक एजेंसियों से रीयल-टाइम अपडेट मिलने के कारण यूजर्स हमेशा सूचित रहते हैं।