गूगल कुछ खास प्रशंसकों को आगामी पिक्सल फोन का परीक्षण करने का देगी मौका

गूगल के अगले पिक्सल फोन की कई पीढ़ियां पहले ही लीक हो चुकी हैं। अब ऐसा लगता है कि कंपनी चाहती है कि कुछ भाग्यशाली प्रशंसक फोन को पहले आजमा सकें। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, गूगल 15 लोगों को विकासाधीन पिक्सल फोन टेस्ट करने का मौका देगी। विजेताओं को एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना होगा और फोन को विशेष सुरक्षात्मक केस में इस्तेमाल करना होगा। यह कदम प्रशंसकों को सीधे अनुभव देने के लिए लिया गया है।

नियम प्रतियोगिता और नियमों की जानकारी ब्लूमबर्ग ने 'ट्रस्टेड टेस्टर प्रोग्राम' नामक प्रतियोगिता के नियमों की समीक्षा की। इसमें कहा गया है कि 15 विजेता विकासाधीन पिक्सल फोन को आकार देने में मदद कर सकते हैं। फोन को विशेष केस में रखना अनिवार्य है, ताकि बाजार में आने से पहले यह छिपा रहे। कंपनी ने अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन नियमों के अनुसार विजेताओं को स्मार्टफोन के उपयोग और सुरक्षा के लिए निर्देशों का पालन करना होगा।

कदम पिक्सल प्रशंसकों को टेस्ट करने का कदम अनोखा कंपनियां अक्सर अपने हार्डवेयर को टेस्ट करने के लिए कर्मचारियों का उपयोग करती हैं, लेकिन प्रशंसकों को पिक्सल फोन इस्तेमाल करने देना असामान्य है गूगल ने पिछले वर्षों में अपने फोन के पहले से ही खुलासे शुरू कर दिए हैं। इससे जोखिम कम होता है और प्रशंसक फोन के अनुभव में शामिल हो सकते हैं। विजेताओं में से किसी को शुरुआती विचार साझा करने की अनुमति भी मिल सकती है, जिससे कंपनी और प्रशंसक दोनों जुड़े रहते हैं।