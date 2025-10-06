OpenAI का सोरा 2 ऐप केवल iOS पर उपलब्ध है (तस्वीर: एक्स/@kuberwastaken)

कहां से डाउनलोड करें असली सोरा 2 ऐप? आ गए कई फर्जी ऐप

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI का हाल ही में लॉन्च किया गया सोरा 2 ऐप लॉन्च के बाद से जबरदस्त लोकप्रिय हो गया है। यह यूजर्स को सरल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का उपयोग करके वीडियो बनाने की सुविधा देता है। इसकी लोकप्रियता का फायदा उठाते हुए जालसाजों ने ऐप स्टोर पर कई नकली और भ्रामक क्लोन ऐप्स पेश कर दिए हैं, जो यूजर्स में भ्रम पैदा कर रहे हैं। आइये जानते हैं कि सोरा 2 ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं।