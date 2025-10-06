कहां से डाउनलोड करें असली सोरा 2 ऐप? आ गए कई फर्जी ऐप
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI का हाल ही में लॉन्च किया गया सोरा 2 ऐप लॉन्च के बाद से जबरदस्त लोकप्रिय हो गया है। यह यूजर्स को सरल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का उपयोग करके वीडियो बनाने की सुविधा देता है। इसकी लोकप्रियता का फायदा उठाते हुए जालसाजों ने ऐप स्टोर पर कई नकली और भ्रामक क्लोन ऐप्स पेश कर दिए हैं, जो यूजर्स में भ्रम पैदा कर रहे हैं। आइये जानते हैं कि सोरा 2 ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं।
असली ऐप
कहां मिलेगी असली ऐप?
असली सोरा ऐप फिलहाल केवल iOS पर उपलब्ध है, जिसे www.sora.com या ऐपल ऐप स्टोर के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। यूजर को अपने OpenAI क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग-इन करना होगा। ऐप की शुरुआती करने के दौरान एक्सेस के लिए आमंत्रण की आवश्यकता हो सकती है। यूजर को एक छोटा-सा संख्यात्मक क्रम पढ़कर अपना चेहरा अलग-अलग दिशाओं में घुमाकर ऑडियो क्लिप के साथ वीडियो रिकॉर्ड करना होगा। इससे सोरा एक मिनट से कम समय में एक अवतार बना सकता है।
फीचर
ऐप में क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं?
OpenAI का सोरा 2 एडवांस वीडियो फीचर को इंस्टाग्राम या टिक-टॉक जैसे सोशल मीडिया के साथ जोड़ता है। यह ऐप यूजर्स को यथार्थवादी AI अवतार, डब किए गए कैमियो बनाने और उन्हें छोटे AI-जनरेटेड वीडियो दृश्यों में डालने की सुविधा देता है। टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के साथ यूजर अपने डिजिटल अवतार को बीच पर वॉलीबॉल खेलते, भाषण देते और हाथी से कुश्ती लड़ते हुए दिखा सकते हैं। उनके पास वीडियो को शेयर, रीमिक्स या निजी रखने का विकल्प चुन सकते हैं।