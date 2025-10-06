व्हाट्सऐप ने यूजर्स के लिए पेश किया यह नया स्टेटस शेयरिंग फीचर

इस नए फीचर का उपयोग करना बेहद आसान है। स्टेटस अपडेट के ठीक नीचे बने नए शेयर आइकन पर टैप करके यूजर्स तुरंत अपने स्टेटस को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। इसमें पूरी तरह कंट्रोल भी यूजर्स के हाथ में है। वह तय कर सकते हैं कि स्टेटस केवल एक प्लेटफॉर्म पर जाए या दोनों प्लेटफॉर्म पर साझा हो। इस तरीके से यूजर्स अपनी क्रॉस-प्लेटफॉर्म उपस्थिति पर सही कंट्रोल रख सकते हैं।

अन्य

अन्य महत्वपूर्ण बातें और गोपनीयता

यह फीचर मेटा के अकाउंट सेंटर से लिंक करने पर काम करती है, जिससे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप को एक साथ प्रबंधित किया जा सकता है। हालांकि, यह वैकल्पिक है और यूजर्स इसे किसी भी समय अक्षम कर सकते हैं। नया स्टेटस शेयरिंग फीचर सुरक्षा से समझौता किए बिना यूजर्स को सुविधाजनक और तेज क्रॉस-प्लेटफॉर्म अनुभव देता है। यह फीचर अभी iOS के बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है और यह जल्द सभी यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा।