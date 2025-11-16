व्हाट्सऐप टाइप करते ही देगा स्टिकर का सुझाव, चल रहा बीटा टेस्ट
क्या है खबर?
व्हाट्सऐप एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जो मैसेज टाइप करते ही स्टिकर्स का सुझाव देता है। इसे गूगल प्ले बीटा प्रोग्राम में देखा गया है। यह नया टूल फिलहाल चुनिंदा बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है और आने वाले सप्ताहाें में इसे और भी यूजर्स के लिए जारी किया जाएगा। इसमें एक टॉगल भी पेश किया है, जो यूजर्स को यह चुनने का मौका देता है कि टाइप करते समय उन्हें स्टिकर सुझाव दिखाई दें या नहीं।
तरीका
ऐसे मिलेगा स्टिकर का सुझाव
स्टिकर सुझाव सुविधा आपके टाइप करते ही कीबोर्ड के ऊपर एक समर्पित स्टिकर ट्रे दिखाती है। यह ट्रे चैट बार में दर्ज किए गए इमोजी या टेक्स्ट से संबंधित स्टिकर प्रदर्शित करती है। अगर, आप किसी सुझाए गए स्टिकर पर टैप करते हैं तो व्हाट्सऐप उसे अपने आप भेज देगा, जिससे अलग-अलग स्टिकर पैक में नेविगेट किए बिना बातचीत ज्यादा जीवंत और भावपूर्ण हो जाएगी। केवल स्थिर और एनिमेटेड स्टिकर ही सुझाए जा सकते हैं।
सुझाव
सुझाव में दिखाई देंगे केवल ऐसे स्टिकर
कुछ थर्ड-पार्टी ऐप्स बेहतर सटीकता के लिए क्रिएटर्स को एक ही स्टिकर में अधिकतम 3 अलग-अलग इमोजी असाइन करने की सुविधा देते हैं। प्लेटफॉर्म का बिल्ट-इन स्टिकर मेकर ऐप में बनाए गए स्टिकर में इमोजी जोड़ने की अनुमति नहीं देता है। इसका मतलब है कि ऐप एडिटर के जरिए आपके द्वारा बनाए गए कोई भी स्टिकर सुझाव के तौर पर दिखाई नहीं देंगे। इसके बजाय, सिर्फ़ थर्ड-पार्टी ऐप्स में इमोजी से जुड़े स्टिकर ही ऑटोमैटिक सुझाव के लिए योग्य होंगे।