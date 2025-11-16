व्हाट्सऐप टाइप करते ही देगा स्टिकर का सुझाव, चल रहा बीटा टेस्ट 

व्हाट्सऐप पर मैसेज करते समय स्टिकर का सुझाव देगा

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जो मैसेज टाइप करते ही स्टिकर्स का सुझाव देता है। इसे गूगल प्ले बीटा प्रोग्राम में देखा गया है। यह नया टूल फिलहाल चुनिंदा बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है और आने वाले सप्ताहाें में इसे और भी यूजर्स के लिए जारी किया जाएगा। इसमें एक टॉगल भी पेश किया है, जो यूजर्स को यह चुनने का मौका देता है कि टाइप करते समय उन्हें स्टिकर सुझाव दिखाई दें या नहीं।