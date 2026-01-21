व्हाट्सऐप के इन टूल्स से आप साइबर ठगी से रह सकते हैं सुरक्षित

दुनियाभर में तीन अरब से ज्यादा लोग व्हाट्सऐप का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि यह ऐप जितना लोकप्रिय है, उतना ही ठगों और साइबर अपराधियों के निशाने पर भी रहता है। अकाउंट हैक होना, फर्जी कॉल्स, लिंक के जरिए ठगी और डाटा चोरी जैसे खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। भले ही व्हाट्सऐप एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन देता है, लेकिन गलत सेटिंग्स और लापरवाही से यूजर्स अब भी जोखिम में रहते हैं।

#1 प्राइवेसी चेकअप और डिसअपीयरिंग मैसेज व्हाट्सऐप में मौजूद प्राइवेसी चेकअप टूल यूजर्स को यह तय करने की सुविधा देता है कि उनकी प्रोफाइल फोटो, स्टेटस और लास्ट सीन कौन देख सकता है। इससे अनजान लोगों से दूरी बनाई जा सकती है। इसके अलावा, डिसअपियरिंग मैसेज फीचर मैसेज को तय समय बाद अपने आप डिलीट कर देता है। इससे फोन खो जाने या किसी और के हाथ लगने पर पुरानी बातचीत के गलत इस्तेमाल का खतरा कम हो जाता है।

#2 टू-स्टेप वेरिफिकेशन और चैट लॉक व्हाट्सऐप अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए टू-स्टेप वेरिफिकेशन बेहद जरूरी है। इसमें नया डिवाइस जोड़ने पर एक पिन डालना होता है, जिससे अकाउंट हाइजैक होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वहीं, ऐप लॉक और चैट लॉक फीचर से पूरा ऐप या खास चैट फिंगरप्रिंट या फेस लॉक से सुरक्षित की जा सकती है। इससे फोन किसी और के पास जाने पर भी आपकी निजी बातचीत सुरक्षित रहती है।

