व्हाट्सऐप में IP प्रोटेक्ट फीचर का कैसे करें उपयोग?

मेटा के स्वामित्व वाली व्हाट्सऐप यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर नए फीचर्स लाती रहती है। IP प्रोटेक्ट फीचर भी व्हाट्सऐप के उन्हीं नए प्राइवेसी फीचर्स में से एक है। इस फीचर का मकसद कॉल के दौरान यूजर्स की पहचान और लोकेशन को सुरक्षित रखना है। IP प्रोटेक्ट चालू होने पर कॉल सीधे दो मोबाइल के बीच न जाकर व्हाट्सऐप सर्वर के जरिए होती है, जिससे प्राइवेसी बेहतर रहती है।

फायदा IP प्रोटेक्ट फीचर से क्या फायदा होगा? IP प्रोटेक्ट फीचर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि व्हाट्सऐप कॉल के दौरान आपका IP एड्रेस सामने वाले व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। इससे आपकी लोकेशन ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। यह फीचर खासतौर पर उन यूजर्स के लिए फायदेमंद है जो ऑनलाइन प्राइवेसी को लेकर सतर्क रहते हैं। इसके अलावा, यह कॉलिंग में एक अतिरिक्त सुरक्षा परत जोड़ता है, जिससे अनजान लोगों से बात करते समय भी सुरक्षा बनी रहती है।

तरीका IP प्रोटेक्ट फीचर कैसे चालू करें? इस फीचर को चालू करना आसान है और इसके लिए तकनीकी जानकारी की जरूरत नहीं होती, इसलिए आम यूजर भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अपने फोन में व्हाट्सऐप ऐप खोलें। इसके बाद ऊपर दाईं ओर मौजूद तीन डॉट्स पर टैप करें। अब सेटिंग्स में जाएं और प्राइवेसी ऑप्शन चुनें। नीचे स्क्रॉल करने पर एडवांस्ड सेक्शन मिलेगा। यहां "प्रोटेक्ट IP एड्रेस ड्यूरिंग कॉल" विकल्प को ऑन कर दें, ताकि कॉल के दौरान आपकी लोकेशन सुरक्षित रहे।

