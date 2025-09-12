व्हाट्सऐप में आएगा एक्स जैसा 'थ्रेड रिप्लाई' फीचर, ऐसे होगा उपयोगी
क्या है खबर?
व्हाट्सऐप यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्लेटफार्म में नए फीचर्स जोड़े जाते रहते हैं। कंपनी अब एंड्रॉयड ऐप में थ्रेडेड मैसेज रिप्लाई का परीक्षण कर रही है। यह फीचर किसी खास मैसेज पर आए सभी जवाबों को अलग विंडो में दिखाएगा। यह फीचर फिलहाल एंड्रॉयड बीटा वर्जन 2.25.25.7 में सीमित यूजर्स के लिए उपलब्ध है। आने वाले हफ्तों में मेटा इसे और यूजर्स तक पहुंचा सकती है, जिससे ग्रुप चैट का उपयोग आसान और व्यवस्थित होगा।
काम
फीचर का काम करने का तरीका
थ्रेडेड मैसेज फीचर सिर्फ ग्रुप चैट के लिए है। जब किसी एक मैसेज पर दो या अधिक रिप्लाई आते हैं, तो उस मैसेज के नीचे 'रिप्लाई' आइकन दिखेगा। यह आइकन क्लिक करने पर सभी जवाब एक नए पेज पर कालानुक्रमिक क्रम में खुलेंगे। यह एक्स जैसी कमेंट सिस्टम की तरह काम करता है, लेकिन इसमें नेस्टेड रिप्लाई नहीं बनते। इससे यूजर्स को पूरे चैट में स्क्रॉल किए बिना किसी खास बातचीत को आसानी से पढ़ने की सुविधा मिलती है।
अन्य
अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां
फॉलो-अप रिप्लाई मुख्य ग्रुप चैट में भी दिखाई देंगे, ताकि कोई भूले नहीं। पुराने मैसेज पर सुविधा लागू नहीं होगी, लेकिन नए मैसेज थ्रेडेड रूप में दिखेंगे। खास बात यह है कि थ्रेड देखने के लिए दोनों पक्षों को फीचर की जरूरत नहीं है। केवल भेजने वाले के पास अपडेट होना पर्याप्त है। यह सुविधा भविष्य में सभी एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध हो सकती है और व्हाट्सऐप आईफोन पर भी नए डिजाइन फीचर जोड़ने की तैयारी कर रहा है।