व्हाट्सऐप में आएगा एक्स जैसा 'थ्रेड रिप्लाई' फीचर

व्हाट्सऐप में आएगा एक्स जैसा 'थ्रेड रिप्लाई' फीचर, ऐसे होगा उपयोगी

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:19 pm Sep 12, 202502:19 pm

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्लेटफार्म में नए फीचर्स जोड़े जाते रहते हैं। कंपनी अब एंड्रॉयड ऐप में थ्रेडेड मैसेज रिप्लाई का परीक्षण कर रही है। यह फीचर किसी खास मैसेज पर आए सभी जवाबों को अलग विंडो में दिखाएगा। यह फीचर फिलहाल एंड्रॉयड बीटा वर्जन 2.25.25.7 में सीमित यूजर्स के लिए उपलब्ध है। आने वाले हफ्तों में मेटा इसे और यूजर्स तक पहुंचा सकती है, जिससे ग्रुप चैट का उपयोग आसान और व्यवस्थित होगा।