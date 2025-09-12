अल्बानिया ने की दुनिया के पहले AI सरकारी मंत्री की नियुक्ति

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर लगातार बड़े-बड़े प्रयोग हो रहे हैं। अब अल्बानिया ने दुनिया का पहला AI सरकारी मंत्री नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री एडी रामा ने घोषणा की कि 'डिएला' नाम की यह वर्चुअल मंत्री सार्वजनिक निविदाओं की देखरेख करेगी। डिएला का नाम अल्बानियाई भाषा में 'सूर्य' है और इसे पूरी तरह भ्रष्टाचार-मुक्त प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया है। रामा का कहना है कि यह कदम देश की पारदर्शिता को मजबूत करेगा।

काम डिएला का मुख्य काम डिएला को सार्वजनिक निविदाओं से जुड़े सभी निर्णयों की जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री ने बताया कि निविदा प्रक्रिया में लगने वाला हर सार्वजनिक धन पूरी तरह पारदर्शी होगा और कोई रिश्वतखोरी नहीं होगी। यह वर्चुअल मंत्री शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, बल्कि AI से तैयार की गई है। इस तकनीक का लक्ष्य है कि सरकारी ठेकों में इंसानी दखल और भ्रष्टाचार खत्म हो, जिससे सभी फैसले निष्पक्ष और खुलकर लिए जा सकें।

शुरुआत शुरुआत और उपयोग जनवरी में डिएला को AI-आधारित वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में लॉन्च किया गया था। यह पारंपरिक अल्बानियाई पोशाक पहने महिला जैसी दिखती है और ई-अल्बानिया प्लेटफॉर्म पर लोगों को सेवाएं दिलाने में मदद करती है। अब तक डिएला ने 36,600 डिजिटल दस्तावेज जारी करने और लगभग 1,000 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने में सहायता की है। इससे नागरिकों को सरकारी कामकाज के लिए दफ्तरों में जाने की जरूरत कम हुई और समय की बचत भी हुई।