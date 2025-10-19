व्हाट्सऐप पर अगले साल से सामान्य उद्देश्य वाले AI चैटबॉट्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा (तस्वीर: अनस्प्लैश)

व्हाट्सऐप पर लगेगा सामान्य उद्देश्य वाले AI चैटबॉट्स पर प्रतिबंध, जानिए क्या है कारण

क्या है खबर?

मेटा ने सामान्य उद्देश्य वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट्स को व्हाट्सऐप पर इस्तेमाल करने से प्रतिबंधित करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि ChatGPT, पेरप्लेक्सिटी, लूजिया और पोक जैसे लोकप्रिय AI असिस्टेंट अब सीधे उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं चल पाएंगे। यह नियम आधिकारिक तौर पर 15 जनवरी, 2026 से लागू होगा। इसके बाद, यह ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, जहां AI बॉट स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। ऐप के अंदर केवल मेटा AI ही उपलब्ध होगा।