LOADING...
होम / खबरें / टेक्नोलॉजी की खबरें / OpenAI और जॉनी आइव का AI डिवाइस तकनीकी दिक्कतों में फंसा, लॉन्च में देरी की आशंका
OpenAI और जॉनी आइव का AI डिवाइस तकनीकी दिक्कतों में फंसा, लॉन्च में देरी की आशंका
OpenAI और जॉनी आइव का AI डिवाइस तकनीकी दिक्कतों में फंसा (तस्वीर: OpenAI)

OpenAI और जॉनी आइव का AI डिवाइस तकनीकी दिक्कतों में फंसा, लॉन्च में देरी की आशंका

लेखन बिश्वजीत कुमार
Oct 06, 2025
09:03 am
क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI और मशहूर डिजाइनर जॉनी आइव के डिवाइस के लॉन्च में देरी हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी और आइव को कई तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कि डिवाइस की रिलीज तारीख अब 2026 तक टल सकती है। इस AI डिवाइस की सबसे बड़ी चुनौती इसकी आवाज, हावभाव और यूजर से बातचीत को स्वाभाविक बनाना है, जिस पर अभी काम जारी है।

चुनौती

गोपनीयता और लागत बनी बड़ी चुनौती

रिपोर्ट बताती है कि OpenAI और आइव को डिवाइस की गोपनीयता और बजट को लेकर भी दिक्कतें आ रही हैं। यह AI डिवाइस हमेशा सुनने की स्थिति में रहेगा, जिससे निजता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा, इसे चलाने के लिए बहुत अधिक कंप्यूटिंग शक्ति की जरूरत होगी, जिससे इसकी लागत बढ़ गई है। टीम फिलहाल यह समझने की कोशिश कर रही है कि यह डिवाइस कब और कैसे प्रतिक्रिया दे।

 डिजाइन 

डिवाइस के डिजाइन को लेकर संशय जारी 

अब तक डिवाइस के डिजाइन या फीचर्स को लेकर कंपनी ने कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। बताया जा रहा है कि यह डिवाइस पॉकेट साइज का होगा, अपने आसपास के माहौल को पहचान सकेगा और इसमें स्क्रीन नहीं होगी। OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने संकेत दिया है कि यह कंपनी का पहला हार्डवेयर प्रोजेक्ट होगा, लेकिन इसकी सटीक कार्यप्रणाली को लेकर अभी भी कई सवाल बाकी हैं।

उम्मीद

2026 में लॉन्च की उम्मीद

इसी साल मई में OpenAI ने 'io' नामक स्टार्टअप खरीदा था, जिसे ऑल्टमैन और आइव ने मिलकर शुरू किया था। ये दोनों मिलकर बिना स्क्रीन वाला हथेली के आकार का डिवाइस बना रहे हैं, जो ऑडियो और विजुअल संकेतों को पहचानकर जवाब दे सके। हालांकि, इसकी गोपनीयता और तकनीकी ढांचा अभी तय नहीं हुआ है। इसी कारण इस डिवाइस के 2026 तक लॉन्च होने की संभावना अनिश्चित बनी हुई है।