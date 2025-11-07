व्हाट्सऐप में आएगा नया फीचर, यूजर्स जोहो के अरट्टई ऐप पर भी भेज सकेंगे मैसेज
क्या है खबर?
इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप में नए-नए फीचर्स लगातार जुड़ रहे हैं, जो यूजर्स के अनुभव को बेहतर बना रहे हैं। इसी सिलसिले में कंपनी अब एक ऐसे फीचर पर काम कर रही है, जिससे व्हाट्सऐप यूजर्स अरट्टई यूजर्स को भी सीधे मैसेज भेज सकेंगे। यह फीचर मैसेजिंग ऐप्स के बीच कनेक्शन को आसान बनाएगा और दोनों प्लेटफॉर्म्स पर बातचीत के लिए ऐप बदलने की जरूरत नहीं होगी, जिससे समय की बचत और यूजर फ्रेंडली अनुभव मिलेगा।
लाभ
यूजर्स को मिलेगा बेहतर कनेक्टिविटी और अनुभव
इस नए फीचर से यूजर्स को बड़ी सुविधा मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें अलग-अलग ऐप्स खोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। व्हाट्सऐप से ही वे अरट्टई जैसे अन्य ऐप्स के यूजर्स से चैट कर सकेंगे। यह फीचर सुरक्षित चैटिंग को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है और इसमें यूजर्स की प्राइवेसी को भी पूरी तरह संरक्षित रखा जाएगा, जिससे डाटा चोरी या हानि का खतरा न्यूनतम होगा। यह बदलाव मैसेजिंग के अनुभव को और सरल बनाएगा।
उपलब्धता
फीचर की उपलब्धता
व्हाट्सऐप इस फीचर का फिलहाल यूरोप में बीटा टेस्ट कर रही है, ताकि नियमों के अनुसार क्रॉस-कम्पैटिबिलिटी को परखा जा सके। यूरोपियन यूनियन के डिजिटल मार्केट्स एक्ट के तहत यह परीक्षण अनिवार्य है। यह सुविधा अभी केवल कुछ टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है और भविष्य में धीरे-धीरे अधिक यूजर्स तक पहुंच सकती है। कंपनी ने भारत सहित अन्य देशों में इसकी उपलब्धता को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की है।