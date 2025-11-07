व्हाट्सऐप में आएगा नया फीचर (तस्वीर: अनस्प्लैश)

व्हाट्सऐप में आएगा नया फीचर, यूजर्स जोहो के अरट्टई ऐप पर भी भेज सकेंगे मैसेज

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:33 pm Nov 07, 202503:33 pm

क्या है खबर?

इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप में नए-नए फीचर्स लगातार जुड़ रहे हैं, जो यूजर्स के अनुभव को बेहतर बना रहे हैं। इसी सिलसिले में कंपनी अब एक ऐसे फीचर पर काम कर रही है, जिससे व्हाट्सऐप यूजर्स अरट्टई यूजर्स को भी सीधे मैसेज भेज सकेंगे। यह फीचर मैसेजिंग ऐप्स के बीच कनेक्शन को आसान बनाएगा और दोनों प्लेटफॉर्म्स पर बातचीत के लिए ऐप बदलने की जरूरत नहीं होगी, जिससे समय की बचत और यूजर फ्रेंडली अनुभव मिलेगा।