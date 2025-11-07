मेटा फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप पर घोटाले वाले विज्ञापनों से कमा रही सैकड़ों अरब रुपये- रिपोर्ट

मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम पर बड़ी संख्या में लोगों को धोखाधड़ी वाले विज्ञापन देखने को मिल रहे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, मेटा ऐसे विज्ञापनों के जरिए हर साल अरबों डॉलर कमाई कर रही है। दस्तावेजों में बताया गया कि पिछले साल कंपनी ने अनुमान लगाया था कि ऐसे विज्ञापन उसके कुल राजस्व का लगभग 10 प्रतिशत (लगभग 1,400 अरब रुपये) तक हो सकते हैं।

विज्ञापन विज्ञापन कितने व्यापक और गंभीर हैं? रिपोर्ट में कहा गया कि मेटा के प्लेटफॉर्म पर घोटाले इतने व्यापक हैं कि अमेरिका में हुए हर 3 सफल घोटालों में से एक में मेटा के ऐप शामिल रहे। कंपनी की प्रक्रियाएं अपराधियों को लगातार विज्ञापन खरीदने की अनुमति देती हैं। छोटे विज्ञापनदाताओं को 8 बार फ्लैग होने तक ब्लॉक नहीं किया जाता, जबकि बड़े खर्च करने वालों को 500 से अधिक स्ट्राइक तक हटाए बिना विज्ञापन चलाने की छूट मिलती है।

चुनौतियां कंपनी के लिए राजस्व और चुनौतियां मेटा ने केवल 4 विज्ञापन अभियानों को हटाकर 6.7 करोड़ डॉलर (लगभग 600 करोड़ डॉलर) का राजस्व कमाया। अधिकारियों के लिए चुनौती यह रही कि मुनाफे पर असर डाले बिना घोटाले वाले विज्ञापनों को कैसे रोका जाए। प्रबंधकों को कहा गया कि ऐसे कदम न उठाएं, जिससे कुल राजस्व का 0.15 प्रतिशत से अधिक नुकसान हो। इस वजह से कंपनी ने लंबे समय तक कुछ घोटाले वाले विज्ञापनों को नियंत्रित नहीं किया।