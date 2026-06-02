व्हाट्सऐप ला रहा स्कैम अलर्ट, चैट में ही पकड़ा जाएगा धोखेबाज

यूजर्स का डाटा रहेगा सुरक्षित

इस फीचर की खासियत है कि यह केवल आपके डिवाइस पर ही काम करेगा। इस वजह से आपकी चैट्स प्राइवेट रहेंगी और एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन भी कायम रहेगा।

यह एक वैकल्पिक फीचर है, यानि यह डिफॉल्ट रूप से बंद मिलेगा। आप चाहें तो सेटिंग्स में जाकर इसे चालू कर सकते हैं।

व्हाट्सऐप एक ट्रांसपेरेंसी टूल भी बना रहा है। इसकी मदद से आप अपने फोन में फ्लैग किए गए मैसेज का लॉग देख पाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि कोई भी डाटा व्हाट्सऐप या मेटा को नहीं भेजा जाएगा। यह सारी जानकारी आपके डिवाइस पर ही रहेगी। यह फीचर अभी विकास के चरण में है और उम्मीद है कि आने वाले अपडेट में सबसे पहले बीटा टेस्टर्स के लिए पेश किया जाएगा।