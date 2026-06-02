वेदांता समूह से जुड़े कई ठिकानों पर ED ने छापेमारी की है

वेदांता समूह पर ED की छापेमारी, कई जगहों पर चल रही तलाशी

लेखन आबिद खान 11:33 am Jun 02, 202611:33 am

क्या है खबर?

अनिल अग्रवाल की वेदांता समूह पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापा मारा है। समूह के कई ठिकानों पर ED का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बताया जा रहा है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA)के उल्लंघन से जुड़े मामले में ये छापेमारी की गई है। समूह के खिलाफ यह जांच कंपनी द्वारा अपने लेनदारों से एक बड़ी डीमर्जर योजना को मंजूरी मिलने के बाद शुरू हुई है, जिसके तहत कंपनी को 5 स्वतंत्र कंपनियों में बांटा जाना है।