वेदांता समूह पर ED की छापेमारी, कई जगहों पर चल रही तलाशी
क्या है खबर?
अनिल अग्रवाल की वेदांता समूह पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापा मारा है। समूह के कई ठिकानों पर ED का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बताया जा रहा है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA)के उल्लंघन से जुड़े मामले में ये छापेमारी की गई है। समूह के खिलाफ यह जांच कंपनी द्वारा अपने लेनदारों से एक बड़ी डीमर्जर योजना को मंजूरी मिलने के बाद शुरू हुई है, जिसके तहत कंपनी को 5 स्वतंत्र कंपनियों में बांटा जाना है।
छापेमारी
दिल्ली, मुंबई समेत कई जगहों पर छापे
रिपोर्ट के मुताबिक, ED ने ये छापेमारी वेदांता समूह पर 1,500 करोड़ रुपये के FEMA उल्लंघन के शक में की है। यह जांच विदेशों से फंड ट्रांसफर से जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली, मुंबई समेत कुछ और जगहों पर छापेमारी चल रही है। हालांकि, अभी तक आधिकारिक तौर पर न ED न वेदांता समूह ने कुछ कहा है। इस खबर के चलते आज वेदांता के शेयर में 2.5 प्रतिशत तक की गिरावट आई है।
FEMA
क्या है FEMA?
FEMA साल 1999 में लाया गया था। इसका उद्देश्य भारत में विदेशी भुगतान, निवेश और पूंजी को बढ़ावा देना है, ताकि निर्यात में वृद्धि हो सके और भारत में विदेशी मुद्रा का चलन बढ़ सके। यह भारत के नागरिकों को विदेश में संपत्ति अर्जित करने का सुरक्षित विकल्प भी देता है। ED FEMA के तहत तब कार्रवाई करता है जब उसे किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा से जुड़े लेन-देन में उल्लंघन का संदेह होता है।