रवीना टंडन के घर पर हुई चोरी

रवीना टंडन की मां के 25 लाख रुपये के गहने चोरी, एक महिला गिरफ्तार

लेखन ज्योति सिंह 11:09 am Jun 02, 202611:09 am

क्या है खबर?

अभिनेत्री रवीना टंडन के घर पर चोरी होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मुंबई की जुहू पुलिस ने 47 साल की राशि छाबड़िया को गिरफ्तार किया है, जिसने कथित तौर पर चोरी की घटना को अंजाम दिया। आरोप है कि महिला ने टंडन परिवार का विश्वास जीतकर करीब 25 लाख रुपये के गहने और महंगी घड़ियां चुराई थीं। महिला को अभिनेत्री की मां वीना टंडन की देखभाल करने के लिए रखा गया था।